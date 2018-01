Emily Blunt torna per la terza volta a collaborare con la Disney: l’attrice entra nel cast di “Jungle Cruise”, a fianco di Dwayne “The Rock” Johnson.

Emily Blunt nel cast di “Jungle Cruise”

Un anno davvero pieno per Emily Blunt. L’attrice, dopo “Into the Woods” e l’attesissimo “Mary Poppins”, torna a collaborare con la Disney per il film “Jungle Cruise” che la vedrà a fianco di Dwayne “The Rock” Johnson. Pare che la casa di produzione cinematografica abbia scelto la Blunt per replicare lo stesso successo e la stessa sintonia della coppia Humphrey Bogart e Katharine Hepburn in passato. La regia sarà affidata a Jaume Collet-Serra, mentre per la sceneggiatura è stato scelto Michael Green, nominato agli Oscar 2017 per il film “Logan“.

Inoltre l’auspicio è di creare un franchising e una saga molto simile a quella di “Pirati dei Caraibi”, entrata nella storia per incassi e successo. Probabilmente i due interpreti sono stati scelti anche a fronte della popolarità dei loro ultimi progetti. Infatti Dwayne “The Rock” Johnson e la sua interpretazione in “Jumanji: Benvenuti nella giungla” sono piaciuti parecchio in vaste aree del mondo e il film ha incassato un totale di oltre 800 milioni di dollari. Non solo. L’attore sarà al cinema quest’anno con altri due film, “Rampage” e “Skyscraper“, che sembra promettano piuttosto bene.

Emily Blunt è, poi, sulla cresta dell’onda e tutte le pellicola a cui ha lavorato ultimamente non hanno mai deluso. Di certo la Disney ne ha tenuto conto per la scelta dell’attrice, che sembra appassionare moltissimi telespettatori forse anche per la propria semplicità e umiltà, oltre che per il proprio talento e la propria bellezza. Emily Blunt ha inoltre dimostrato di possedere una forte e profonda versatilità, soprattutto considerando la sua partecipazione alla pellicola “Un posto tranquillo“, diretta e prodotta dal marito John Krasinski.

Claudia Pulella

31/1/2018