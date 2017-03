Elle - Recensione: Una donna che non vuole compassione

“Elle” è l’adattamento cinematografico del romanzo di Philippe Djian, “Oh…”. Il film è diretto dal regista olandese che più di tutti ha guadagnato una grande fama all’estero, soprattutto negli USA: Paul Verhoeven. Alla pellicola sono stati riconosciuti molti premi, tra cui due Goden Globe e due Premi César, in entrambi i casi per Miglior film e Miglior attrice.

La protagonista del racconto filmico è una donna di mezza età con un temperamento molto forte. La prima scena è quella dello stupro della stessa ad opera di uomo mascherato e ci immette immediatamente in una situazione di pericolo, creando un inizio molto brusco. In verità, il primo fotogramma del film è il muso e in particolare gli occhi del gatto di Michèle, la protagonista, che assiste inerte alla violenza; il felino Marty che, come lo spettatore, appare un voyeur, primo collegamento che nel cinema classico si instaura tra pubblico e film. Michèle confessa l'aggressione subita solo agli amici più stretti con una frase che dice molto su di lei: “forse sono stata violentata”, sebbene lo spettatore sa con certezza che l’atto sessuale non consenziente è avvenuto realmente. Ciò dimostra come non voglia essere compatita né avvertita come una possibile vittima, cosa che andrebbe a minare il suo lato autoritario e forte.

Elle: una pellicola piena di femminismo, nonostante la centralità diegetica dello stupro

Lo stupro non è mai mostrato direttamente, ma risulta in modo poetico grazie ai movimenti di macchina, la quale inquadra spesso la violenza dal punto di vista dell’aggredita. Verhoeven riesce a dare una venatura molto ironica a tutto il film, grazie allo script di David Birke e all'espressioni della Huppert.

Nonostante mostri un’aggressione con conseguente violazione, la pellicola non deve essere concepita come un inneggiare allo stupro, dato che è intrisa di femminismo. Gli uomini sono rappresentati come fantocci, volubili, animaleschi e molto bambini; a grandi linee si può rintracciare un annichilimento dell’uomo che sembra mostrare la sua presenza soltanto ostentando la sua mascolinità, qui vista in termini sessuali e violenti.

La donna è al centro della scena, sempre forte e risoluta, e la stessa Michèle sa quello che vuole, come l’infelicità altrui; sembra infatti che la protagonista non sopporti vedere le persone intorno a sé in uno stato di grazia e fa di tutte per infrangerlo, forse proprio per far provare loro la stessa infelicità che la tormenta. Già, perché la donna sembra vivere in un truce manto da cui non riesce a tirarsi fuori, l’oscuro passato condiviso col padre. Sebbene non vi sia, volutamente, un’evoluzione del personaggio, quest’ultimo spicca anche grazie alla magnifica interpretazione di Isabelle Huppert, che sembra aver compreso fino in fondo l’essenza di Michèle.

Elle: Un film intrigante, carico di amoralità e colpi di scena

“Elle” è ricco di momenti ca richi di suspense, che creano nello spettatore uno stato di alterazione coscienziale che lo mette 'sull’attenti' ad ogni minimo rumore nelle scene dove la Huppert è sola. Il merito va anche alla scenografia, che in quei momenti crea sempre un’illuminazione soffusa, che fa scaturire un forte sentimento di apprensione in chi guarda.

In generale, Paul Verhoeven è riuscito a creare un mix di generi per l’ambiguo ritratto di una donna che rende il film intrigante e avvincente e di cui i colpi di scena sono la ciliegina sulla torta.

Erika Micheli