Cosa dirà la gente - Recensione: due mondi opposti che si scontrano

"Cosa dirà la gente" è un film dell'attrice, sceneggiatrice e regista Iram Haq.

Dopo il successo del primo film da regista "I am yours", presentato al festival di Toronto nel 2013, ritorna alla ribalta con il suo "Cosa dirà la gente" un film dal tocco estremamente delicato.

La giovane Nisha, è alle prese con la sua doppia vita: in casa una devota figlia pakistana, con i suoi amici invece,una ragazza norvegese qualsiasi che si gode la spensieratezza dei sedici anni. Quando sarà colta dal padre in intimità con il proprio ragazzo, verrà letteralmente rapita dai propri genitori e portata in Pakistan

Iram Haq ha confessato essere il film più personale che potesse produrre in quanto lei stessa all'età di quattordici anni è stata costretta ad andare in Pakistan per un anno e mezzo. Racconta questa storia con la sensibilità di chi ha vissuto in prima persona una vicenda simile.

È sorprendete come la regista riesca a far introdurre lo spettatore direttamente nella vicenda, come se vivesse lui stesso le ingiustizie subite dalla giovane Nisha.

Nonostante Nisha sia succube del potere dei genitori, il pubblico non li vede unicamente come oppressori: Haq ha utilizzato un linguaggio ambivalente in cui sia i sentimenti di Nisha, che la comprensione per i genitori (se pur in certi limiti), sono due realtà che coesistono.

"Cosa dirà la gente": una pellicola dal tocco estremamente equilibrato

È interessante l'equilibrio che la Haq ha trovato per "Cosa dirà la gente", un equilibrio che si presenta nel mostrare due mondi tanto estremi, ma che su pellicola convivono armonicamente.

Vengono trattate tematiche forti, come quello dello stupro, che necessariamente riporta una certa volgarità come atto, ma la Haq sorprendentemente riesce a smorzarla incentrando l'attenzione su Nisha e su quello che prova in quel momento.

In mezzo alla caratterizzazione di personaggi adulti tanto duri ed estremizzati, il tutto viene appianato dalla spensieratezza dei personaggi giovani, sopratutto da parte della protagonista che vive le sue prime esperienze con la delicatezza dei sedici anni. Nei sui attimi di intimità la macchina da presa si fa da parte, come se guardare direttamente ciò che sta facendo la privasse di quella dolcezza e innocenza che la contraddistingue.

"Cosa dirà la gente" induce a una sensibilizzazione dello spettatore, che uscito dalla sala non potrà fare a meno di riflettere su ciò che ha appena visto.

Ilaria Di Mattia