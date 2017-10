Capitan mutanda: un film assurdo quanto divertente

Irriverente ed esilarante, "Capitan mutanda" narra le avventure di due amici: George e Harold, due bambini vivaci accomunati dallo stesso senso dell’umorismo, la costante voglia di scherzare e la passione per i fumetti.

George e Harold sono amici da sempre, frequentano la stessa classe e combinano un sacco di marachelle con l’intento di rallegrare la vita dei loro amici. Tutto è messo in pericolo però dal Signor Grugno, il buffo ma cattivo preside col parrucchino che vola ogni volta che è a favore di vento. L’uomo è la vittima preferita degli scherzi dei due amici, che per prenderlo in giro hanno addirittura creato un fumetto chiamato "Capitan Mutanda".

Dopo l’ennesimo scherzo però il preside ha deciso di prendere una decisione drastica: dividere i due amici in classi differenti, i ragazzi disperati cercheranno di ipnotizzare il signor Grugno per fargli fare quello che vogliono. Nonostante la strampalata idea, i due riescono davvero nell'impresa, ma per errore trasformano il preside nell'eroe Capitan Mutanda. Da qui partono una serie di avventure strampalate e divertenti che causeranno così tanti danni che solo Capitan Mutanda potrà sistemare e così salvare il mondo.

Capitan Mutanda: l’animazione e lo stile

Una delle cose più belle del film è in assoluto l’animazione. Questo “Capitano Mutanda” infatti utilizza diversi tipi di animazione durante tutta la pellicola: l'intro che ci racconta le origini del personaggio, per esempio, è in 2d ed è realizzato seguendo lo stile di disegno tipico dei bambini. Un’altra particolare animazione, una delle più divertenti, è quella in cui vengono utilizzate le marionette/calzino fatte dai bambini. Ci sono poi diversi momenti in cui il film sembra finire, ma in realtà non è così. Il momento più esilarante arriva alla conclusione di una "insolita sinfonia".

"Capitan Mutanda" è un film che ha coscienza di essere tale. Lo notiamo perché in certe sequenze George e Harold commentano il montaggio di una sequenza precedente, ma anche perché i protagonisti sfondano la quarta parete o bloccano una scena per raccontarcela in modo differente o presentare un flashback.

"Capitan Mutanda" esalta il potere della fantasia dei bambini, come quando nella vita la fantasia supera la realtà, nella pellicola, quando la fantasia dei due protagonisti finisce, inizia l’assurdo e l’inimmaginabile.

Il finale è aperto e lascia presagire l’inizio di una saga del combattente che "lotta per la libertà, la giustizia e tutto ciò che è a prova di candeggio".

Martina Panniello