Regia: Andy Serkis

Cast: Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg, Miranda Raison, Hugh Bonneville, Ed Speleers, Dean-Charles Chapman, Ben Lloyd-Hughes, Roger Ashton-Griffiths, James Wilby Titolo originale Breathe

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 19 novembre 2017

"Breathe" è una pellicola drammatica del 2017, di origine inglese. Per la sua prima prova registica in assoluto, Andy Serkis, nome d'arte di Andrew Clement Serkis, ha scelto di cimentarsi con una romantica storia d'amore. Il noto artista britannico, asceso alla fama internazionale grazie alle sue magistrali interpretazioni nel personaggio di Gollum/Sméagol nella trilogia cinematografica de "Il Signore degli Anelli" - a cui ha prestato voce e movimenti grazie alla tecnologia del blue screen - e a quella di Cesare, protagonista de "L'alba del pianeta delle scimmie" e il successivo "Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie" e "The War - Il pianeta delle scimmie"; è inoltre protagonista in altre famosissime saghe, come quella di "Star Wars".

Breathe: un amore oltre la disabilità

Il protagonista delle vicende del film "Breathe", è Robin Cavendish - sapientemente interpretato da Andrew Garfield, vincitore del Golden Globe nel 2010, per il ruolo di Eduardo Saverin in "The Social Network" - un avvocato britannico impegnato nella lotta per i diritti di persone malate e disabili, a sua volta costretto su di una sedia a rotelle, paralizzato e collegato ad un respiratore.

Prima della malattia, una terribile poliomelite che lo ha colto nel fiore degli anni, Robin era una ragazzo pieno di vita e molto felice. A causa dei suoi problemi di salute, però, resta paralizzato; ma proprio quando tutto sembra perduto, è sua moglie Diana a riportarlo a casa e a spingerlo a continuare a combattere, traendo forza dall'incredibile sentimento d'amore che li lega.