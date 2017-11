Box Office Italia: “Thor: Ragnarok” resta primo

Box Office Italia (30/10/2017 – 05/11/2017): settimana di pochi cambiamenti, nuove uscite e un confermatissimo primo posto per “Thor: Ragnarok” che guida la classifica con un incasso di € 3.305.714 e 462.708 presenze.

Box Office Italia: buon esordio al botteghino per Novembre

Dopo un Ottobre in calo, Novembre porta bene al botteghino italiano che vede i suoi incassi in rialzo. Conferma al primo posto della classifica per “Thor: Ragnarok“, che dopo un’accoglienza tiepida sembra aver convinto gli spettatori.

Segue “IT“, stabile al secondo posto con € 2.590.618 che continua a macinare un clamoroso successo mondiale e si candida in corsa agli Oscar 2018 forte dei suoi numeri altissimi. In terza posizione, dopo un buon esordio, “Saw: Legacy”, che se in patria non ha brillato per grandi incassi, in Italia racimola nei primi giorni di programmazione € 1.863.353.

Quarto posto per “La ragazza nella nebbia“, primo titolo italiano in classifica, distribuito da Medusa film, che alla sua seconda settimana di programmazione perde una posizione e guadagna € 1.625.755, confermandosi un successo italiano. Il film storico con Judi Dench nei panni della celebre regina Vittoria, “Vittoria e Abdul“, scende alla quinta posizione con un incasso settimanale pari a € 1.166.550.

Esordio più che positivo per “Capitan Mutanda” che, complice il weekend, porta a casa € 1.065.262 posizionandosi sesto.

“Geostorm“, altra nuova entrata in classifica, si assesta al settimo posto con un incasso di € 967.218. Scende l’italiano “Terapia di coppia per amanti” con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti protagonisti, che passa dalla quinta all’ottava posizione con € 936.198. Un buon risultato.

A chiudere la classifica due pellicole per ragazzi: “Monster Family” e “Vampiretto”, che dopo il buon debutto grazie alla programmazione in contemporanea con Halloween, crollano nelle ultime due posizioni con un incasso rispettivo di € 532.709 e € 471.274.

Escono dalla top ten l’italiano “Brutti e cattivi“, esordio alla regia di Cosimo Gomez con protagonista Claudio Santamaria, “Blade Runner 2049″ e il thriller con Michael Fassbender “L’uomo di neve”. Tra le nuove uscite esordio deludente per “Una Questione Privata” dei fratelli Taviani, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2017, fuori dalle prime dieci posizioni.

Gianluca Panico

07/11/2017