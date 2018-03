Jennifer Lawrence e “Red Sparrow” spodestano “A casa tutti bene” e si classificano al primo e al secondo posto del Box Office Italia nel primo weekend di marzo.

Box Office Italia: “Red Sparrow” in testa alla classifica

Francis Lawrence conquista il pubblico nel primo weekend in sala. Uscito lo scorso 1 marzo,”Red Sparrow” conquista il primo posto in classifica con un totale di 1.175.572 di euro in soli tre giorni.

Perde il primo posto, ma resta sul podio “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino. Il film la scorsa settimana aveva raggiunto un guadagno totale di più di 6 milioni e mezzo totali. Con un incasso di 995.074 euro, arriva ad un incasso complessivo di 7.990.432 euro.

Ultima posizione sul podio per la commedia di Alessandro Genovesi con Salvatore Esposito e Diego Abatantuono. Rilasciato lo scorso 1 marzo, “Puoi baciare lo sposo” ottiene un ottimo risultato con un incasso di 952.307 euro. Un altro ottimo risultato per il cinema nostrano che supera l’acclamatissimo “Black Panther” (che negli Stati Uniti ha battuto ogni record, arrivando ad incassi stellari: oltre 500 milioni di dollari).

Box Office Italia: “Il filo nascosto” mantiene il quarto posto

Ottimo risultato per il secondo weekend in sala de “Il filo nascosto“. Il film con Daniel Day-Lewis ha ottenuto un incasso di 925.966 euro lo scorso weekend (arrivando ad un guadagno totale di 2.282.852 euro).

Scende in quinta posizione l’ormai celeberrimo film di Guillermo del Toro, che proprio poche ore fa ha vinto le due statuette ambitissime degli Oscar. “La forma dell’acqua” incassa 799.014 euro e raggiunge un totale di 4.626.978 euro.

Anche “Black Panther” perde qualche posizione, ma resta comunque alto negli incassi. Il film con Lupita Nyong’o e Chadwick Boseman ottiene 766.734 euro al Box Office italiano, con un totale di oltre 6 milioni di incassi.

Ottimo risultato anche per “Belle & Sebastien – Amici per sempre“: il film francese guadagna 744.077 euro (arrivando ad un totale di 1.914.684 euro).

Box Office Italia: “Lady Bird”, “È arrivato il broncio” e “La vedova Winchester” chiudono la top 10

Probabilmente a causa dell’ottima critica ricevuta, “Lady Bird” suscita curiosità nel pubblico italiano e il film di Greta Gerwig ottiene l’ottava posizione con un incasso di 557.090 euro nel primo weekend in sala.

Buon risultato anche per il film d’animazione “È arrivato il Broncio” che guadagna oltre mezzo milione di euro al botteghino.

Chiude la top 10 il thriller soprannaturale di Peter Spierig e Michael Spierig. Helen Mirren e “La vedova Winchester” ottengono 318.849 euro, raggiungendo un incasso totale di 1.181.946 euro.

Claudia Pulella

5/3/2018