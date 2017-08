Box Office Italia: “La Torre Nera” debutta in prima posizione

Box Office Italia (dal 11 al 13 agosto): Debutto in prima posizione per “La Torre Nera”, il film di Nicolaj Arcel tiene testa ad “Annabelle 2: Creation” che scende in seconda posizione, seguito da “Spider-Man: Homecoming”.

Box Office Italia: “La Torre Nera” conquista il pubblico italiano

Sebbene in patria abbia ricevuto una tiepida accoglienza, sia da parte del pubblico e sia da parte della critica, “La Torre Nera” conquista la prima posizione guadagnando 711.812 euro. Segue in seconda posizione l’horror “Annabelle 2: Creation”, il sequel sulla celebre bambola guadagna 518.697 euro.

Terza posizione per “Spider-Man: Homecoming” che si conferma il maggior successo dell’estate, portandosi a casa in questo week-end un incasso pari a 195.502 euro. Entra in quarta posizione la commedia “Diario di una schiappa-Portatemi a Casa!” con un guadagno di 159.454 euro.

Scende dalla terza alla quarta posizione “The War-Il pianeta delle scimmie”, la pellicola con Woody Harrelson guadagna 130.797 euro. Con 84.391 euro “Prima di domani” ottiene la sesta posizione. La pellicola con Zoey Deutch si è rivelata la vera sorpresa di questa estate, un teen-movie a basso budget che sta appassionando il pubblico italiano.

Debutto in settima posizione per “Monolith”, il film della neonata “Vision Distribution” incassa 79.975 euro. Diretto dal regista italiano Ivan Silvestrini, “Monolith” segue le vicende di una madre che, completamente sola nel deserto, cerca di liberare il suo bambino bloccato all’interno di una macchina ipertecnologica e inespugnabile sulla quale stavano viaggiando.

Box Office Italia: “Baby Boss” chiude la Top Ten

“USS Indianapolis” deve accontentarsi dell’ottava posizione, il film con Nicolas Cage racimola la modica cifra di 72.189 euro. Nona posizione per “Transformers-L’ultimo Cavaliere” che porta a casa altri 27.174 euro. Chiude la Top Ten “Baby Boss”, il cartoon di Tom McGrath incassa 23.333 euro.

Silvia D’Ambrosio

14/08/2017