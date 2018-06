Regia: Spike Lee

Cast: Adam Driver, Ryan Eggold, Topher Grace, Laura Harrier, Robert John, Burke Corey Hawkins, John David Washington, Jasper Pääkkönen, Paul Walter Hauser, Craig muMs Grant, Harry Belafonte.

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: ottobre 2018

La pellicola "BlacKkKlansman" è ambientata nei primi anni '70 e ripercorre le vicende di Ron Stallworth, il detective afroamericano all'interno del dipartimento di polizia di Colorado Springs. La sua presenza al dipartimento, però, non è molto gradita dai suoi colleghi, di conseguenza, questo loro comportamento ostile porta il protagonista a compiere un gesto tanto folle quanto geniale: infilarsi nel Ku Klux Klan.

Per riuscire nel sui intento il Stallworth finge di essere un estremista riuscendo cosi ad infilarsi nel gruppo con molta facilità e una volta dentro riesce a guadagnare fiducia anche di David Duke, il Gran Maestro del Klan. La missione sotto copertura del detective sembra procedere senza difficoltà finché un giorno non viene a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale.

BlacKkKlansman: Spike Lee alle prese con il razzismo

"BlacKkKlansman" è un film del regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico statunitense Spike Lee, vincitore di due premi Oscar per il documentario "4 Little Girls" (1997) e per la sceneggiatura di "Fa' la cosa giusta" (1989).

Alla realizzazione di "BlacKkKlansman" ha collaborato la stessa squadra che ha realizzato "Scappa - Get Out", un lavoro di Jordan Peele, vincitore del premio Oscar.

Per quanto riguarda il cast, la produzione ha scelto gli attori di grande notorietà come John David Washington ("Monsters and Men"), Adam Driver ("Star Wars - Gli ultimi Jedi"), Ryan Eggold ("Literally, Right Before Aaron") e Topher Grace ("Delirium").

Il film si ispira ai fatti realmente accaduti negli Stati Uniti durante gli anni '70, quando nelle città americane regnava il terrore seminato dai Ku Klux Klan, si tratta delle organizzazioni segrete con finalità politiche e terroristiche a contenuti razzisti che propugnano la superiorità della razza bianca.