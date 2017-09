Alicia Vikander è Lara Croft! Ecco il primo trailer di Tomb Raider

La scelta di un’attrice esile, dedita più al cinema da fazzoletto, ha fatto storcere un po’ il naso a tutti i fan del famoso videogame. Ma ora, grazie al primo trailer dell’atteso reboot, possiamo dare uno sguardo ad Alicia Vikander nei panni di Lara Croft, e molti dovranno ricredersi…

Alicia Vikander, la sinossi ufficiale di Tomb Raider

Alicia Vikander risolve puzzle, scopre segreti, salta lunghe distanze e combatte i nemici con l’arco. È solo un assaggio di quello che vedremo nel prossimo Tomb Raider, attesa trasposizione cinematografica dell’omonimo videogioco, precisamente della versione uscita del 2013. Il nuovo episodio non è collegato ai capitoli precedenti della saga, ma è un nuovo inizio che narra delle origini di Lara Croft, ancora giovane e inesperta. Ecco la sinossi ufficiale:

“Lara Croft è la figlia di un eccentrico avventuriero che scomparve quando lei era appena adolescente. Sette anni dopo, la ventunenne Lara è una ragazza fieramente autonoma che vuole forgiare il suo stesso cammino e non vuole di credere che il genitore sia morto per davvero; di conseguenza, rifiuta di prendere le redini del suo impero globale e lavora a East London come corriere in bicicletta (riuscendo a malapena a pagare l’affitto), mentre frequenta le lezioni del college (spesso saltandole). Davanti al consiglio di affrontare la realtà e andare avanti, la stessa Lara non riesce a capire cosa la spinga a risolvere definitivamente l’enigma della misteriosa morte di suo padre.

Andando esplicitamente contro i suoi ultimi desideri, la ragazza si lascia alle spalle tutto ciò che conosce e va alla ricerca dell’ultimo posto dove suo padre è stato visto: una tomba leggendaria su una mitica isola che potrebbe trovarsi da qualche parte al largo delle coste giapponesi. Ma la sua missione non è semplice: anche solo raggiungere l’isola si rivela pericoloso. All’improvviso, la posta in gioco non potrebbe essere più alta per Lara, che – contro ogni probabilità e armata solo della sua mente acuta, ciecamente fiduciosa e intimamente testarda – deve imparare a spingersi oltre i suoi limiti mentre esplora l’ignoto. Se sopravvivrà alla pericolosa avventura, potrà guadagnarsi il nome di tomb raider (“razziatrice di tombe”, ndr)”

Alicia Vikander, ecco il trailer italiano di Tomb Raider

Prendendo il ruolo che una volta fu di Angelina Jolie, l’attrice svedese dimostra la sua forma fisica raggiunta per il ruolo, tra salti, corse e scene di combattimento. Accanto alla Vikander, troviamo: Walton Goggins, Daniel Wu e Kristin Scott Thomas. La regia è di Roar Uthaug.

Ecco il trailer ufficiale:

Silvia D’Ambrosio

20/09/2017