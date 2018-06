Regia: Jenny Gage

Cast: Julia Goldani Telles, Hero Fiennes Tiffin

Genere: Drammatico, Sentimentale, Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 14 Febbraio 2019

"After" è una pellicola drammatica diretta da Jenny Gage, tratta dall'omonima serie di romanzi, suddivisa in cinque capitoli, di Anna Todd, che ha venduto 30 milioni di copie in tutto il mondo. È stata la stessa scrittrice a scegliere gli attori per la parte dei protagonisti, Hardin e Tessa.

After: una turbolenta storia d'amore

"After" porta sul grande schermo la storia di due giovani ragazzi, Tessa Young e Hardin Scott. Tessa è una ragazza di diciotto anni acqua e sapone, che ha ottimi voti, è fidanzata con Noah da due anni, e ha la mania di avere sempre tutto sotto controllo. Quando è in procinto di trasferirsi al college, i suoi piani perfetti sono messi in discussione quando incontra Hardin, un ragazzo inglese di vent'anni che si ribella al mondo, pieno di piercing e tatuaggi.

"After" mostra il rapporto tra i due che, inizialmente, è di profonda ostilità, ma pian piano nasce una turbolenta storia d'amore, che metterà alla prova la vita di entrambi.

Tessa invaghita da Hardin, tradisce Noah, che allora la lascia. Hardin convince la ragazza ad andare a vivere con lui in un appartamento. Tutto va alla grande tra la nuova coppia, fin quando lei non scopre un terribile segreto del fidanzato, segreto che li ha portati a stare insieme.

Hero Fiennes Tiffin, che interpreterà Hardin, è un attore inglese figlio e nipote d'arte: i suoi genitori sono i registi George Tiffin e Martha Fiennes, e suo zio è Ralph Fiennes, che ha interpretato Lord Voldemort nella saga di "Harry Potter", nella quale anche lui ha avuto una piccola parte indossando i panni del giovane Tom Riddle in "Harry Potter e il Principe Mezzosangue".

Il ruolo di Tessa è, invece, affidato a Julia Goldani Telles, che ha lavorato per lo più in serie TV come "The Affaire", "The Carries Daries" e nell'ultima stagione di "Una mamma per amica".