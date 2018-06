Regia: Andrew Fleming

Cast: Steve Coogan, Paul Rudd, Jake McDorman, Alison Pill, Sarah Minnich, Kate Walsh, Jesse Luken, Jack Gore

Genere: Commedia, Drammatico, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: USA, 2016

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 12 Luglio 2018

"A Modern Family" è una pellicola scritta e diretta da Andrew Fleming, presentata in anteprima in Australia al Mardi Gras Film Festival. Le riprese si sono svolte a Santa Fe, in Messico, nel 2016.

A Modern Family: i valori della famiglia

"A Modern Family" ha come protagonista una coppia gay: Erasmus, estroso chef di un programma di cucina che produce insieme al suo compagno, Paul.

I due conducono una vita eccentrica fatta di feste sontuose e ripetuti litigi. La loro caotica routine viene sconvolta dal ritorno di Dave, figlio biologico di Erasmus, che viene arrestato in uno squallido motel dove vive con il figlio Bill.

Erasmus è ignaro della sua esistenza di un nipote, e quando questi busserà alla sua porta, metterà in difficoltà l'equilibrio della coppia.

L'inaspettata intrusione di Bill avrà forti ripercussioni sulla vita della coppia, mettendola a dura prova. Con il passare del tempo, tra assistenti sociali diffidenti, contrattempi di ogni genere, e feste sfarzose, la presenza del ragazzo diventerà di grande importanza per entrambi i protagonisti.

"A Modern Family" porta sul grande schermo i valori della famiglia, che i protagonisti riescono a ritrovare grazie all'aiuto di un bambino.

Gli interpreti principali della pellicola sono Steve Coogan e Paul Rudd, che hanno già lavorato insieme in "Una notte al museo" (2006) e "Quell'idiota di nostro fratello" (2011).

La produzione del regista, sceneggiatore e attore Andrew Fleming varia dal genere horror alla commedia. Ha esordito sul grande schermo con l'horror "Vivere nel terrore" (1988), per poi passare alla commedia "Amici per gioco, amici per sesso" (1994). Nel 2003 ha lavorato con Michael Douglas in "Matrimonio impossibile". Nel 2014 ha, invece, scritto e diretto "A piedi nudi", remake del film tedesco "Barfuss".