Regia: Paul Carrie

Cast: Michiel Huisman, Teresa Palmer, Sam Reid, Simone Kessell, Maeve Dermody, Kerry Armstrong, John Waters, Zara Michales, Richard Davies, Mitchell Butel, Jessica Clarke, George Papura

Genere: Thriller, Romantico, Colore

Durata: n/d

Produzione: Australia, 2015

Distribuzione: Good Universe

Data di uscita: 29 Giugno 2017

La storia di "2.22" parla di Dylan Boyd (Michiel Huisman), un uomo la cui vita è scandita in modo permanente dal succedersi di eventi, che solo all'apparenza sembrano casuali, ma che in realtà si ripetono allo stesso modo ogni giorno. Tutti, ogni giorno, terminano puntualmente allo stesso orario, alle 2.22 del pomeriggio e allo stesso luogo, alla stazione.

Quando si innamora di Sarah (Teresa Palmer), però, Dylan scopre che anche la vita della ragazza è caratterizzata dagli stessi eventi. A quel punto cercherà a tutti i costi di risolvere il mistero, scoprendo una verità piuttosto inquietante.

2.22: un orario che perseguita

"2.22"è un film di Paul Currie, ma non il primo da lui diretto: ricordiamo "One Perfect Day", del 2004. "Sto cercando uno stilizzato thriller romantico", così Paul presenta il suo progetto che richiede un cast molto ricco e di qualità.

Ad interpretare il protagonista Dylan è l'attore olandese Michiel Huisman; veste i panni di un controllore del traffico aereo di New York, che ha quasi provocato una fatale collisione a mezz'aria durante lo sciopero delle 2:22.Costretto ad andare in congedo, abbandona il suo lavoro e si innamora di Sarah, personaggio interpretato dalla brillante Teresa Palmer, passeggera di un aereo. Si rendono conto che la loro vita è scardinata dal susseguirsi degli stessi eventi per tutti i giorni e sempre allo stesso orario, appunto alle 2.22. Cosa scopriranno?

2.22: i componenti del cast

Il film, scritto originale di Todd Stein successivamente rivisto da Nathan Parker e Currie, ha iniziato le sue riprese il 2 Febbraio del 2015 , tra Sydney e New York. Forse per l'alta portata di azione, richiede un cast abbastanza qualificato.

Tra i tanti personaggi, troviamo Sam Reid (i cui crediti includono "World War Z" e serie tv come "Nashville") nei panni di Jonas, un artista di New York di alto profilo, ex-fidanzato di Sarah; Richard Davies, come un collega di Dylan; John Waters nelle vesti del capo di Dylan e Maeve Dermody come sua ex-fidanzata.