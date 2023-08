“Zombie 100: cento cose da fare prima di non mirire”: la recensione della horror comedy su Netflix

Tratto dal manga di Haro Aso, il film Zombie 100: cento cose da fare prima di non morire, distribuito a marchio Netflix, racconta le tragicomiche peripezie di un giovane impiegato che si ritrova a godere la libertà dal lavoro asfissiante, ma dovendo sopravvivere ad un’epidemia zombie.

Scopriamo la recensione di questo suo adattamento live action arrivato sul catalogo Netflix a partire dal 3 agosto 2023.

Zombie 100: cento cose da fare prima di non morire – tutte le informazioni

La locandina giapponese di Zombie 100: cento cose da fare prima di non morire

Trama

Akira è un giovane impiegato, bullizzato dal suo capo, che lavora ininterrottamente e non è nient’altro che una “macchina da lavoro aziendale”.

Quando si ritrova ad affrontare una epidemia di zombie, trova nuova vita, fatta di relax e avventura e nuovi scopi, conoscendo anche un gruppetto di sopravvissuti con cui condividere l’apocalisse.

Crediti

Titolo originale : Zom 100: bucket list of dead

: Zom 100: bucket list of dead Regia : Yusuke Ishida

: Yusuke Ishida Cast : Eiji Akaso, Mai Shiraishi, Yui Ichikawa

: Eiji Akaso, Mai Shiraishi, Yui Ichikawa Genere : horror – commedia

: horror – commedia Durata : 128 min.

: 128 min. Produzione: Giappone, 2023

Recensione

Con Zombie 100 ci troviamo dinnanzi ad un prodotto fatto ad uso e consumo di un intrattenimento “usa e getta”, la cui partenza è subito accesa (ma solo per un paio di minuti), catapultandoci nella fuga spasmodica, da un’orda di zombie, del protagonista, per poi inserirci nel suo microcosmo quotidiano, con un salto indietro nel tempo.

Qui, il film dovrebbe definire le dimensioni tragicomiche di un individuo stressato dal peso del lavoro (cosa frequente nella classe impiegatizia giapponese) e, quindi riportarci nel cuore pulsante dell’apocalisse. Ma, sostanzialmente appesantisce il racconto, senza offrire particolari spunti siano essi di stampo satirico che sociologico, ma addentrandoci nella dinamica quotidiana del protagonista, in modo piuttosto canonica.

L’apocalisse è scandita dal conteggio dei giorni (100, come si evince dal titolo) e dalla ritrovata beatitudine del protagonista che si vede libero da obblighi sociali e pronto ad intraprendere una vita avventurosa, ma anche placida, mentre attorno impazza l’epidemia.

Il risultato è, però abbastanza scialbo sul piano delle trovate narrative e poco empatico sul versante dei suoi personaggi, così come poco aggiunge al cinema di genere zombi, che ormai ha già detto tutto il plausibile, da ogni latitudine, compreso il Giappone, dal quale segnaliamo titoli ben più deliranti e simpatici, come “Tokyo Zombie” (2005) o il metafilmico “One cut of the dead: Zombie contro Zombie” (2017).

Nel prossimo paragrafetto traiamo, dunque, le conclusioni su quanto possa essere o meno meritevole di una visione il nuovo zombie movie distribuito da Netflix, dal Giappone con furore.

Giudizio conclusivo

In via definitiva, per trarre un giudizio conclusivo alla nostra recensione, si può dire che Zombie 100 – cento cose da fare prima di non morire sia un film consigliato o riuscito?

La risposta è un salomonico “Nì”, in quanto sostanzialmente il film mantiene un ritmo tutto sommato godibile, ma le oltre due ore non appaiono del tutto ben sostenute, ed i personaggi (sia il giovane Akira che quelli di contorno) non sembrano poi così interessanti.

Il tentativo di omaggiare la forma del fumetto (con alcuni cenni grafici nel montaggio) non basta a dargli il necessario brio e, probabilmente, la versione animata (realizzata come Anime lo stesso anno, ma parrebbe inedita da noi) sarà più consona alla combinazione di teen movie, commedia splatter e zombie movie.

In definitiva, se proprio siete a secco di zombie derivati dal Sol levante potreste concedergli un’occhiata (ma rigorosamente con sottotitoli, senza doppiaggio, su Netflix), idem se amate particolarmente i teen dramedy che arrivano da quelle parti.

In caso contrario, Zombie 100: cento cose da fare prima di non morire è un film tiepido, con qualche simpatico momento horror, una trama poco elaborata, personaggi poco calibrati e qualche lungaggine nella durata di oltre due ore.

Trailer

Di seguito, il trailer di Zombie 100: cento cose da fare prima di non morire, disponibile su Netflix dal 3 agosto 2023.