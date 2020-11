Xavier Dolan al lavoro per la serie “The Night Logan Woke Up”

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Xavier Dolan è al lavoro per la serie tv “The Night Logan Woke Up“, composta da cinque episodi per Canal + e Quebecor Content il cui debutto è previsto nel 2022.

Il regista canadese Xavier Dolan nell’età d’oro della TV

Dopo il suo ottavo lungometraggio, “Matthias & Maxime“, Xavier Dolan ha aperto una collaborazione con Canal +, Quebecor Content e Studiocanal per la sua prima serie drammatica divisa in cinque episodi dal titolo “The Night Logan Wakes Up”.

Il lavoro che Dolan dirigerà è un adattamento della popolare opera teatrale, “La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé“, del drammaturgo Michel Marc Bouchard.

La produzione partirà a marzo 2021, e la serie andrà in onda come Quebecor Content e Canal + originale nel 2022.

Un thriller psicologico in lingua francese

“The Night Logan Woke Up” può essere definito un thriller psicologico in lingua francese.

La serie sarà interpretata da membri del cast originale della pièce del 2019, tra cui Julie Le Breton, Magalie Lepine-Blondeau, Eric Bruneau e Patrick Hivon, insieme a Dolan e Julianne Côte.

La vicenda portata in tv è ambientata nei primi anni ’90 e segue la storia di Mimi e suo fratello Jules, adolescenti e migliori amici di Logan. La relazione tra i tre cambia totalmente quando Logan violenta Mimi, mandando in frantumi le loro famiglie.

Tre decenni dopo, quando Mimi torna a casa in occasione della morte di sua madre, i segreti e il rancore sepolti nel profondo del passato riaffiorano in mezzo a una serie di drammatici colpi di scena.

Studiocanal si è assicurato i diritti di distribuzione internazionale della coproduzione Canada-Francia. Javi Hernandez e Harry Grivakis di VVS Films hanno mediato gli accordi per conto del regista e fungeranno da produttori esecutivi.

Continua dunque la frenetica carriera da regista di Xavier Dolan che ha già realizzato film di valore come “Tom à la ferme” altro adattamento di un’opera di Bouchard, “Mommy“, “É solo la fine del mondo“, e il titolo in lingua inglese “La mia vita con John F. Donovan“.

24/11/2020