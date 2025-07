Il futuro di Squid Game: tre serie Netflix da non perdere per gli appassionati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con la conclusione della terza stagione di Squid Game, la serie sudcoreana che ha catturato l’attenzione globale, si apre un nuovo capitolo per il franchise. Sebbene il ciclo principale della serie si sia chiuso, sono già in fase di sviluppo spin-off e progetti collaterali. In attesa di scoprire le novità che ci riserverà il futuro, ecco tre serie TV disponibili su Netflix che potrebbero riempire il vuoto lasciato da Squid Game.

Alice in Borderland: un viaggio in un Tokyo alternativo

Alice in Borderland, adattamento dell’omonimo manga di Haro Asō, si distingue per la sua trama avvincente e il suo ambiente inquietante. La serie segue un gruppo di giovani che si ritrovano intrappolati in una Tokyo deserta e alternativa, dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di affrontare giochi letali e psicologicamente complessi. Ogni partita vinta consente ai partecipanti di prolungare la durata del proprio “visto”, mentre la sconfitta porta all’eliminazione.

Con due stagioni già disponibili su Netflix, Alice in Borderland ha guadagnato il riconoscimento come una delle migliori produzioni orientali nel genere distopico e survival. La serie non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sulle dinamiche sociali e sulla natura umana in situazioni estreme. La terza stagione è attualmente in sviluppo, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Non siamo più vivi: il dramma adolescenziale incontra l’orrore

Non siamo più vivi è una serie sudcoreana che combina elementi di dramma adolescenziale con l’orrore, creando un mix sorprendente e coinvolgente. Ambientata in un liceo colpito da un’epidemia zombie, la narrazione segue un gruppo di studenti che devono lottare per la propria sopravvivenza in un ambiente che è rapidamente diventato caotico e pericoloso.

Oltre alla presenza degli zombi, la serie affronta temi profondi come la corruzione morale, il sacrificio e la lotta per il potere, elementi che richiamano le tematiche di Squid Game. Tra i protagonisti, spicca Lee Yoo-Mi, nota per il suo ruolo del Giocatore 240 in Squid Game, che aggiunge un ulteriore livello di interesse per gli spettatori che hanno apprezzato la sua performance nella serie originale.

3%: una lotta per la sopravvivenza in un mondo distopico

3% è una serie brasiliana che presenta una trama distopica intrigante. In questo universo, solo il 3% della popolazione ha accesso a un’isola paradisiaca chiamata Offshore, dove possono vivere lontano dalla povertà e dalla miseria della terraferma. Per ottenere questo privilegio, i giovani devono affrontare una serie di prove psicologiche e fisiche organizzate da un’organizzazione segreta, che metterà a dura prova le loro capacità e la loro determinazione.

La serie esplora temi di disuguaglianza sociale e le dinamiche di potere, simili a quelle di Squid Game, rendendola una scelta ideale per chi cerca contenuti che stimolino la riflessione. Con una narrazione avvincente e personaggi ben sviluppati, 3% si è affermata come una delle produzioni più interessanti nel panorama delle serie Netflix, offrendo un mix di suspense e critica sociale.

Queste tre serie rappresentano solo alcune delle opzioni disponibili per gli appassionati di Squid Game in cerca di nuove esperienze televisive. Con storie avvincenti e tematiche profonde, sono pronte a catturare l’attenzione di chi desidera continuare a esplorare mondi complessi e affascinanti.

