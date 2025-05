Warner Bros. Discovery e Amref Italia: Un Documentario per Celebrare l’Africa e le Sue Sfide

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

In occasione della Giornata Mondiale dell’Africa, che si celebra il 25 maggio, Warner Bros. Discovery e Amref Italia hanno organizzato una programmazione speciale per sensibilizzare il pubblico sulle sfide e i pregiudizi che riguardano il continente africano. Il fulcro di questa iniziativa è il documentario “In Kenya con Giobbe Covatta“, che andrà in onda domenica alle 9.30 e sarà disponibile in anteprima su discovery+ a partire dal 18 maggio. Questa collaborazione mira a raccontare il complesso rapporto tra ambiente, animali e comunità locali, portando alla luce storie significative e spesso trascurate.

Un viaggio di oltre trenta anni

Giobbe Covatta, attore e scrittore, è protagonista di questo documentario che rappresenta il culmine di oltre trent’anni di viaggi e missioni in Africa. Giobbe, noto per il suo impegno sociale, è stato tra i primi volti del mondo dello spettacolo italiano a sostenere cause sociali, collaborando con Amref Italia fin dalla sua fondazione. Nel documentario, l’artista esprime il suo affetto per il continente africano, scrivendo nel suo taccuino: “Ti auguro tanta libertà, mia cara mamma Africa“. Questo viaggio non è solo una testimonianza delle bellezze e delle difficoltà dell’Africa, ma anche un invito a riflettere sulle ingiustizie e le speranze che caratterizzano la vita quotidiana delle persone.

Il documentario, prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, include anche la partecipazione del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, il quale offre preziosi spunti sulla crisi climatica e le sue conseguenze. Attraverso le parole di Giobbe e i contributi di esperti, il pubblico avrà l’opportunità di comprendere meglio le problematiche che affliggono il continente africano.

Un’iniziativa per una narrazione veritiera

Il documentario “In Kenya con Giobbe Covatta” è parte di un progetto più ampio che coinvolge Amref Italia e Warner Bros. Discovery, avviato due anni fa con l’intento di promuovere una narrazione più autentica dell’Africa. La programmazione della mattina del 25 maggio sarà interamente dedicata a Amref e alle storie africane, offrendo una visione più completa e sfumata delle realtà locali. La disponibilità del documentario su discovery+ dal 18 maggio permetterà a un pubblico più vasto di accedere a queste storie, contribuendo a una maggiore consapevolezza delle sfide affrontate dalle comunità africane.

Le sfide del cambiamento climatico

Il documentario porta lo spettatore in un viaggio attraverso le sfide e le potenzialità dell’Africa, esplorando le periferie più difficili e le zone remote del Kenya. Giobbe Covatta affronta temi cruciali come la salute, l’emancipazione femminile e il cambiamento climatico. Nonostante l’Africa contribuisca con meno del 4% delle emissioni globali di gas serra, è il continente più vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico. Le popolazioni africane si trovano ad affrontare un aumento della malnutrizione, della povertà e un deterioramento delle condizioni di vita, con donne e bambini tra i più colpiti.

Le donne, spesso le principali responsabili della raccolta dell’acqua, devono affrontare lunghe camminate quotidiane per garantire il sostentamento delle loro famiglie. In situazioni di crisi economica, le bambine sono le prime a lasciare la scuola o, in casi estremi, a essere date in sposa in cambio di una dote. Questi aspetti critici vengono messi in evidenza nel documentario, che si propone di dare voce a chi vive queste realtà.

Storie di speranza e riscatto

Nel corso del documentario, Giobbe Covatta incontra figure significative come Cynthia Oningoi, operatrice di Amref Health Africa, che lo guida attraverso le comunità masai del Kajiado, mostrando le iniziative locali per affrontare le sfide quotidiane. Anche Wesley Koskey, che accoglie Giobbe nel più grande slum dell’Africa orientale, contribuisce a delineare un futuro possibile per l’Africa, nonostante le difficoltà.

Paola Crestani, presidente di Amref Italia, sottolinea l’importanza di celebrare l’Africa Day non solo come un giorno, ma come un mese intero di storie e iniziative. “Il viaggio di Giobbe è un percorso tra emozioni, risate e riflessioni che rimarranno impresse nella memoria di chi parla di Africa“, afferma Crestani. La parola “matumaini“, che significa speranza, diventa il simbolo di un futuro migliore per il continente.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!