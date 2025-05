I Metallica annunciano il loro attesissimo concerto a Bologna nel 2026: dettagli e informazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il leggendario gruppo musicale Metallica torna in Italia per un evento imperdibile, previsto per il 3 giugno 2026 presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna. Questo concerto fa parte del loro M72 World Tour, che ha già riscosso un enorme successo a livello globale. Con un palco centrale innovativo e una line-up di supporto di alto profilo, i Metallica promettono di offrire un’esperienza indimenticabile ai fan italiani.

Il tour mondiale e il ritorno in Europa

Dopo aver registrato oltre quattro milioni di spettatori nel biennio 2023-2024, il tour mondiale dei Metallica si prepara a tornare in Europa con ben 16 nuove date. Tra queste, spicca l’appuntamento di Bologna, un’occasione unica per riascoltare dal vivo i brani iconici della band e le nuove canzoni dell’album “72 Seasons,” pubblicato nell’aprile 2023. Questo tour rappresenta non solo un ritorno, ma anche un’opportunità per i fan di vivere un’esperienza musicale senza precedenti, grazie a un palco centrale ‘in-the-round’ che garantirà una visione spettacolare da ogni angolo dello stadio.

Le band di supporto: Gojira e Knocked Loose

Ad arricchire la serata, i Metallica porteranno con sé due band di supporto di grande talento. I francesi Gojira, recentemente premiati con un Grammy per la loro performance durante la Cerimonia d’Apertura di Parigi 2024, e gli statunitensi Knocked Loose, noti nel panorama metalcore, si esibiranno prima della band principale. La presenza di questi artisti di spicco promette di elevare ulteriormente l’evento, offrendo ai fan un’anteprima di qualità prima del concerto dei Metallica.

Vendita dei biglietti e accesso prioritario

Per i fan desiderosi di assistere a questo evento, è importante segnare le date di vendita dei biglietti. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario a partire dalle 10 di mercoledì 28 maggio fino alle 10 di venerdì 30 maggio. La prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation inizierà giovedì 29 maggio alle 10. Per partecipare, sarà sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti aprirà alle 10 di venerdì 30 maggio su piattaforme come ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Formula ‘No Repeat Weekends’ e tappe europee

Il M72 World Tour manterrà la formula dei ‘No Repeat Weekends’, che prevede due concerti nella stessa città con setlist completamente diverse e opening act differenti. Tra le tappe europee più attese ci sono Francoforte, Dublino, Budapest e Londra. Oltre ai doppi appuntamenti, il tour toccherà anche numerose città europee con un unico concerto, tra cui Atene, Bucarest, Zurigo, Berlino, Glasgow e Cardiff, confermando così la portata internazionale dell’evento.

Impegno sociale e benefico della band

Come tradizione, una parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà destinata a progetti di beneficenza locali tramite la fondazione All Within My Hands, fondata dai Metallica nel 2017. Questa iniziativa ha già raccolto oltre 20 milioni di dollari, sostenendo programmi contro l’insicurezza alimentare, percorsi di formazione tecnica e interventi di emergenza in tutto il mondo. L’impegno della band non si limita solo alla musica, ma si estende anche a un supporto concreto per le comunità in difficoltà.

