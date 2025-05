Francesca Inaudi: Da Attrice a Doula, Un Viaggio di Trasformazione e Supporto per le Mamme

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Francesca Inaudi ha intrapreso un percorso significativo nella sua vita, diventando doula dopo aver vissuto una gravidanza complessa e traumatica. La sua esperienza personale l’ha portata a voler supportare altre donne, offrendo loro gli strumenti e l’ascolto di cui lei stessa avrebbe avuto bisogno. In un’intervista a Repubblica, Inaudi condivide la sua storia e la motivazione che l’ha spinta a dedicarsi a questa professione.

Un’esperienza di gravidanza difficile

La gravidanza di Francesca Inaudi non è stata semplice. Alla 37esima settimana, il suo bambino si trovava in posizione podalica, mentre lei si trovava negli Stati Uniti. In quel momento critico, ha vissuto una serie di interventi medici che l’hanno profondamente spaventata. «Mi hanno terrorizzato», racconta, descrivendo le manovre e le tecniche utilizzate per cercare di far girare il bambino. Purtroppo, la situazione è degenerata: il cordone ombelicale si è attorcigliato attorno al collo del piccolo, causando la perdita del battito cardiaco. Francesca è stata immediatamente portata in sala operatoria per un cesareo d’urgenza. «Ho pensato: “Ci vediamo dall’altra parte”», ricorda, sottolineando il momento di angoscia che ha preceduto la nascita. Oggi, suo figlio ha cinque anni e sta bene, ma le cicatrici di quell’esperienza rimangono vive nella sua memoria. «Mi sono addormentata nel momento più brutto della mia vita e mi sono risvegliata nel più bello», afferma, evidenziando il contrasto tra il dolore e la gioia.

La trasformazione in doula

Francesca Inaudi ha deciso di trasformare il dolore e le difficoltà vissute in un’opportunità per aiutare altre donne. La figura della doula, che offre supporto emotivo, pratico e fisico durante la gravidanza, il travaglio e il post parto, è diventata il suo nuovo obiettivo professionale. «Una doula è una figura non medica riconosciuta per legge», spiega, sottolineando l’importanza di un supporto che non giudica e che accompagna le donne in un momento così delicato. Francesca desidera essere quella persona a cui le donne possono rivolgersi per chiedere tutto ciò che avrebbero voluto sapere sulla maternità, ma non hanno mai avuto il coraggio di chiedere. La sua missione è chiara: fornire un ambiente di ascolto e comprensione, senza pressioni o giudizi.

Maternità come atto politico

Francesca Inaudi non si limita a svolgere il ruolo di doula; per lei, la maternità è anche un atto politico. Crede fermamente che le donne debbano riprendere il controllo del proprio corpo e delle proprie scelte. «Dobbiamo smettere di rimuovere e negare, reclamare un ruolo per quello che siamo», afferma. La sua visione della gravidanza e della nascita è complessa e sfumata, riconoscendo che possono esserci momenti di grande difficoltà e sofferenza. «Esistono le ragadi, gli ingorghi, le posizioni innaturali e le pressioni psicologiche», evidenzia, sottolineando che la maternità è un’esperienza trasformativa che merita di essere vissuta in tutta la sua autenticità.

Creare uno spazio di condivisione per le mamme

Francesca Inaudi ha un sogno: costruire un luogo fisico dove le mamme possano incontrarsi, condividere le proprie esperienze e trovare supporto. Inizialmente pensava a un sito web che raccogliesse testimonianze di altre donne, ma ora desidera realizzare un “club delle mamme”. Questo spazio, lontano da ogni giudizio, sarebbe un luogo di condivisione e accoglienza, dove le donne possono bere una tisana, incontrare professionisti e raccontarsi le proprie storie. La sua visione è chiara: creare un ambiente accessibile e inclusivo, dove ogni mamma possa sentirsi capita e supportata nel suo percorso.

