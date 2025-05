Il tango: passione e equilibrio in un evento imperdibile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il tango, danza simbolo di passione e connessione, si prepara a incantare il pubblico con un evento straordinario. Sotto la direzione di artisti di fama, si esibiranno ballerini professionisti e musicisti di talento, creando un’atmosfera unica che celebra la tradizione e l’evoluzione di questa forma d’arte. L’evento promette di essere un’esperienza indimenticabile, in grado di trasmettere l’essenza del tango attraverso la danza e la musica.

L’importanza dell’equilibrio nel tango

Il maestro del tango, Zotto, ha condiviso il suo pensiero sul segreto di un bravo tanguero, sottolineando come l’equilibrio sia fondamentale. “Il tango è passione, ma il segreto è l’equilibrio“, afferma Zotto. La tecnica è essenziale, ma è il sentimento che dà vita ai movimenti. Senza emozione, il ballo risulta privo di significato. Questo approccio evidenzia come il tango non sia solo una danza, ma un’espressione profonda di emozioni e storie personali.

Oltre a Zotto, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare l’esibizione di Daiana Guspero e di altre quattro coppie di ballerini professionisti della compagnia Tango X2. Tra di loro ci sono Gonzalo Cuello e Andrea Kuna, Ludovica Antonietti e Cristian Luna, Matteo Antonietti e Ravena Abdyli, e Suria Lopez Echeverria con Mauro Rodriguez. Ogni coppia porta sul palco il proprio stile unico, arricchendo l’evento con la loro interpretazione personale del tango.

La musica dal vivo: un elemento chiave

La colonna sonora dell’evento sarà fornita dalla prestigiosa Tango Sonos Orquesta, un ensemble composto da musicisti di grande talento. Antonio Ippolito suonerà il bandoneón, mentre Nicola Ippolito si occuperà del pianoforte. Il contrabbasso sarà affidato ad Alessio Menegolli e il violino a Simone Rossetti Bazzaro. Questo gruppo di musicisti non solo accompagnerà i ballerini, ma darà vita a un’atmosfera vibrante e coinvolgente, rendendo ogni esibizione ancora più emozionante.

In aggiunta, il repertorio includerà i capolavori di Astor Piazzolla, un compositore che ha rivoluzionato il tango. Brani iconici come “Libertango”, “Adiós Nonino”, “Triunfal”, “Milonga del Ángel” e “Quejas de Bandoneón” saranno eseguiti con passione e maestria. La musica dal vivo, unita alla danza, creerà un’esperienza multisensoriale, dove ogni nota e ogni passo raccontano una storia di passione e nostalgia.

Artisti special guest e narrazione

A rendere l’evento ancora più speciale, ci saranno due artisti guest di grande rilievo. Luca Gaudiano, noto per la sua vittoria a Sanremo Giovani 2021 nella sezione Nuove Proposte, porterà la sua voce e il suo talento sul palco, arricchendo ulteriormente l’esperienza musicale. Accanto a lui, l’attrice e cantante Jessica Lorusso, definita un “angelo del tango“, guiderà il pubblico attraverso il racconto dell’evento. Con la sua esperienza nei musical internazionali, Lorusso aggiungerà un tocco di magia e teatralità alla serata.

La combinazione di danza, musica e narrazione creerà un’atmosfera unica, dove il pubblico sarà immerso in un viaggio emozionante attraverso la storia del tango. Ogni esibizione sarà un’opportunità per esplorare le sfumature di questa danza, che continua a evolversi e a ispirare generazioni di artisti e appassionati.

Un evento da non perdere

L’evento rappresenta un’importante celebrazione del tango, un’arte che unisce persone di diverse culture e background. La fusione di danza e musica, insieme alla presenza di artisti di talento, promette di offrire un’esperienza indimenticabile. Ogni esibizione sarà un tributo alla bellezza e alla complessità del tango, un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni e a vivere la magia di questa danza senza tempo.

