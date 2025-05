Fabri Fibra e Tredici Pietro: Un nuovo singolo e un album in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fabri Fibra, uno dei rapper più influenti della scena musicale italiana, ha recentemente svelato l’uscita del suo nuovo singolo “Che gusto c’è“, realizzato in collaborazione con Tredici Pietro. La canzone sarà disponibile dal 23 maggio e segna un’importante tappa nella carriera di entrambi gli artisti. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fibra ha chiarito che la scelta di collaborare con Tredici Pietro non è influenzata dal suo noto cognome, ma è frutto del suo talento come rapper. Inoltre, il rapper ha annunciato l’uscita del suo atteso album “Mentre Los Angeles brucia“, previsto per il 20 giugno, un progetto che ha preso forma durante un soggiorno a Santa Monica.

La collaborazione con Tredici Pietro

Fabri Fibra ha voluto sottolineare che la sua decisione di collaborare con Tredici Pietro è stata dettata esclusivamente dalle capacità artistiche del giovane rapper. “Non ho scelto di lavorare con lui per il cognome che porta, ma perché è un ottimo rapper“, ha affermato Fibra. Questa dichiarazione evidenzia l’importanza del talento individuale nel panorama musicale contemporaneo, dove le collaborazioni possono portare a risultati sorprendenti. Il singolo “Che gusto c’è” sarà accessibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 23 maggio, creando attesa tra i fan di entrambi gli artisti.

Chi è Tredici Pietro

Tredici Pietro, il cui vero nome è Pietro Morandi, è nato il 9 agosto 1997 a Bologna. Figlio del noto cantante Gianni Morandi e di Anna Dan, ha scelto di seguire un percorso musicale autonomo, allontanandosi dal genere paterno per abbracciare il rap e la trap. La sua passione per la musica è emersa durante le scuole medie, quando ha iniziato a scrivere le sue prime rime. Durante il liceo classico Marco Minghetti di Bologna, ha incontrato il produttore Mr. Monkey, con il quale ha avviato una fruttuosa collaborazione artistica.

Il nome d’arte “Tredici Pietro” deriva dal numero di amici della sua comitiva, un legame che ha sempre valorizzato. Il debutto ufficiale di Tredici Pietro avviene nel 2018 con il singolo “Pizza e fichi“, seguito da altri brani di successo come “Piccolo Pietro“, “Rick e Morty” e “Passaporto“. Nel 2019 pubblica l’EP “Assurdo“, che include sette tracce, tra cui “Farabutto” in collaborazione con Madame.

Nel 2021, dopo aver collaborato con Mr. Monkey, inizia a lavorare con Andry The Hitmaker, dando vita all’EP “X questa notte“, che presenta featuring con artisti come Mecna, Nayt e Giaime. Il 2022 segna l’uscita del suo primo album “Solito posto, soliti guai“, che raccoglie anche i brani dell’EP precedente. Successivamente, collabora con Lil Busso per l’album “Lovesick“, pubblicato nel dicembre 2022, che esplora influenze jersey club, chill pop e hip hop, con la partecipazione di artisti come Diss Gacha e VillaBanks.

Nel 2025, Tredici Pietro rilascia l’album “Non guardare giù“, un progetto che esplora vari stili musicali, dal rap old school al soul, passando per l’acustico e il drum&bass. Questo album rappresenta un viaggio introspettivo, affrontando tematiche personali e sociali, e conferma la sua crescita artistica nel panorama musicale italiano.

