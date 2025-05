Lino Guanciale nominato ambasciatore di buona volontà dell’UNHCR: un impegno per i rifugiati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attore Lino Guanciale ha ricevuto una nuova e significativa nomina come Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Questo riconoscimento sottolinea il suo costante impegno a favore di coloro che sono costretti a fuggire da conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. La collaborazione tra Guanciale e l’UNHCR è iniziata nel 2017, portando l’attore a partecipare attivamente a campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici e missioni sul campo.

L’impegno di Lino Guanciale con l’unhcr

La nomina di Lino Guanciale come Ambasciatore di Buona Volontà rappresenta un passo importante nella sua carriera e nel suo impegno sociale. L’attore ha dichiarato di sentirsi profondamente onorato per questo incarico, evidenziando la responsabilità che comporta. “Essere Ambasciatore di Buona Volontà per l’UNHCR significa usare la mia visibilità per raccontare storie spesso dimenticate e sostenere chi ha perso tutto ma non la speranza,” ha affermato Guanciale. Questa dichiarazione riflette la sua volontà di dare voce a chi vive situazioni di grande difficoltà e vulnerabilità.

La collaborazione con l’UNHCR ha permesso a Guanciale di entrare in contatto diretto con le realtà dei rifugiati. Attraverso la sua partecipazione a eventi e campagne, ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate ai diritti umani e alla crisi dei rifugiati. La sua presenza in missioni sul campo ha offerto un’opportunità unica per comprendere meglio le sfide che affrontano le persone costrette a lasciare le proprie case.

Un appello personale per la speranza

In un video condiviso sul suo profilo Instagram in occasione del suo compleanno, Lino Guanciale ha lanciato un appello personale a favore dell’UNHCR. “Io quest’anno vorrei regalare speranza,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza della sua collaborazione con l’agenzia. Guanciale ha spiegato che l’UNHCR si occupa di persone costrette a fuggire da guerre e violenze, e ha messo in evidenza la necessità di un sostegno concreto per queste persone.

L’attore ha anche evidenziato come il mondo dell’assistenza umanitaria stia affrontando gravi difficoltà a causa di tagli ai finanziamenti. “Questi tagli hanno già avuto effetti catastrofici,” ha affermato, descrivendo la situazione come un vero e proprio cataclisma che colpisce i più vulnerabili. Guanciale ha condiviso la sua esperienza in Etiopia, dove ha potuto osservare direttamente l’impatto di questi tagli. Ha riferito che, nella sola Etiopia, quattro centri nutrizionali su sette hanno dovuto chiudere, lasciando circa 80.000 bambini sotto i cinque anni a rischio di malnutrizione grave.

La richiesta di aiuto per i rifugiati

Lino Guanciale ha concluso il suo appello con una richiesta concreta per il sostegno ai rifugiati. Ha esortato il pubblico a contribuire fornendo centri nutrizionali, medicine, cibo terapeutico, acqua potabile e rifugi sicuri per le famiglie che hanno già perso tutto. “Io vi ringrazio per tutto quello che potrete fare, o donando o condividendo questo appello,” ha detto, sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo per affrontare le crisi umanitarie.

La nomina di Guanciale come Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNHCR rappresenta non solo un riconoscimento del suo lavoro, ma anche un’opportunità per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sulle difficoltà che affrontano i rifugiati in tutto il mondo. La sua voce e il suo impegno possono contribuire a portare attenzione su storie che meritano di essere raccontate e su persone che hanno bisogno di aiuto.

