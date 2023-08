Venom – la furia di Carnage: la recensione del cinecomics disponibile su Amazon Prime

Il secondo capitolo dedicato al celebre antagonista di Spider-man, dal titolo Venom – la furia di carnage approda sul catalogo Amazon Prime Video dal 3 agosto 2023.

Scopriamo insieme che cosa offre e quanto merita attenzione questo sequel nella nostra recensione.

Indice

Venom – la furia di Carnage – tutte le informazioni

Trama

Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno deve affrontare un nuovo nemico, Carnage, alter ego dell’assassino seriale Cletus Kasady.

Quest’ultimo, infatti, sta per essere condannato a morte, previa iniezione letale, ma riesce a liberarsi e a sprigionare il suo simbionte minaccioso.

Ed è qui che scatta la caccia all’uomo per Brock ed il suo mutante alter ego Venom.

Crediti

Titolo originale : Venom: let there be Carnage

: Venom: let there be Carnage Regia : Andy Serkis

: Andy Serkis Cast : Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott

: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott Genere : Fantasy, Azione, Horror

: Fantasy, Azione, Horror Durata : 97 min.

: 97 min. Produzione: USA, 2021

Recensione

Partiamo subito col dire che, nel novero dei Cinecomics, è ormai divenuto piuttosto complicato trovare prodotti che riescano a brillare di luce propria e proporre qualcosa di originale, se non si è strettamente legati a quel determinato universo. E già il primo, godibile, capitolo di Venom non faceva eccezione.

Alla regia troviamo l’attore Andy Serkis, che molti ricorderanno per aver dato voce e movimenti al personaggio digitale di Gollum/Smeagle nella saga de Il signore degli anelli.

Ebbene, il buon britannico Serkis che aveva diretto il discreto “Mowgli” per Netflix, un avventuroso tratto in larga parte dal libro della giungla, con delle tonalità cupe, ma stavolta non sembra uscirne fuori da un prodottino blockbuster ad uso e consumo dei teenager.

Ad ogni modo, nonostante il primo film non fosse particolarmente riuscito, è innegabile che (anche se abbozzate) venivano affrontate tematiche quali: la ricerca tra le stelle del miglioramento della condizione umana sulla Terra e il dilemma etico del crescente potere decisionale in mano alle multinazionali. Era altresì interessante il confronto tra l’ego di Eddie Brock, reporter disposto anche a deludere la persona amata pur di portare alla luce l’inganno della Life Foundation, e Carlton Drake, incapace di dare valore alla fragilità umana, ricercando la creazione di un’essere superiore.

Tuttavia, la rappresentazione del simbionte che dà il titolo al film non era esattamente quella sperata. A livello di impatto visivo, il personaggio Marvel ideato da David Michelinie e Todd McFarlane, è tremendamente spaventoso e contraddistinto da un aura letale di cui non ne è mai stato sfruttato a dovere il potenziale, qui invece la “maschera” Venom è ridotta quasi ad una malevola caricatura.

Al di là delle decisioni di smussare la crudeltà sia di Venom che Carnage, in favore di una comicità buddy movies ed una love story di dubbia utilità, resta comunque una narrazione minata alle fondamenta, a causa di una gestione irrazionale del minutaggio.

Per volontà del regista stesso, il film si prefiggeva di essere uno dei cinecomics più corti di sempre, andando a regalare “una corsa entusiasmante” allo spettatore che non avrebbe dovuto avere un secondo di respiro. Ma di contro, questo Venom 2 riesce a farsi attendere un po’, in quanto bisognerà veder passare quasi 40 minuti prima della svolta che darà il via alla fuga del simbionte rosso.

Giudizio conclusivo

Promosso o respinto, dunque questo secondo capitolo di Venom?

In definitiva si può ben dire che non solo questo Venom – la furia di Carnage, ma l’intero dittico non siano qualcosa di particolarmente riuscito, o comunque di meritevoli di una particolare attenzione nel novero dei cinecomics che stanno dominando il mondo (dei botteghini) da oltre un decennio.

Tuttavia, se vi ha intrattenuto il primo capitolo e siete amanti spasmodici dei personaggi del mondo di Spider-man, potrebbe non dispiacervi questo ibrido di azione fantasy e commedia caciarona e concedergli, quindi il recupero, sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Trailer

Di seguito, il trailer di Venom – la furia di Carnage, uscito in sala nel 2021, ma disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 3 agosto 2023.