Vanessa Hudgens torna in Bad Boys 4 con Will Smith e Martine Lawrence

Vanessa Hudgens si rende protagonista di un grande ritorno. Stiamo parlando di Bad Boys 4. La celebre attrice apparire sul grande schermo con due note star: Will Smith e Martin Lawrence. Le riprese inizieranno nei prossimi mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Per tutti i fan di Vanessa Hudgens è in arrivo una notizia esclusiva. La star di Hollywood riprenderà il suo ruolo di Kelly in Bad Boys 4 con Will Smith e Martin Lawrence. La notizia è stata annunciata dai due attori. Infatti, all’inizio di quest’anno i due avevano affermato di collaborare per un quarto film il quale è in pre-produzione alla Sony Pictures. Attualmente non siamo a conoscenza dei dettagli della trama, tuttavia sappiamo che le riprese inizieranno molto presto.

Prima della diffusione della pandemia da Covid durante marzo 2020, il terzo film, Bad Boys for Life, ha incassato oltre 426 milioni di dollari. Nell’arco di soli quattro giorni aveva raggiunto circa $ 73 milioni.

Nel nuovo capitolo, Jerry Bruckheimer, Will Smith per Westbrook, Doug Belgrad e Chad Oman tornano a produrre; Lawrence, James Lassiter, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone sono i produttori esecutivi.

Di recente, i registi El Arbi e Fallah hanno diretto e co-sceneggiato il lungometraggio Rebel, che ritrae una famiglia divisa per il futuro di un ragazzo musulmano e che è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso anno al Festival di Cannes. Inoltre, il duo è stato produttore esecutivo e regista per il finale della serie Marvel Ms. Marvel.

Inutile dire che Vanessa Hudgens vanta di molti successi tra cui le note pellicole Spring Breakers, Tick, Tick…Boom! e The Princess Switch. Inoltre, la carriera dell’attrice include anche serie tv come per esempio Powerless. Non mancano i ruoli teatrali tra cui musical Gigi e i musical dal vivo Grease Live e Rent:Life.