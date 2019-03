Tyrese Gibson con Jared Leto nel cast di “Morbius”

Secondo quanto riportato da Variety l’attore Tyrese Gibson, star di “Fast and Furious”, è in trattative per entrare nel cast di “Morbius”, pellicola dedicata all’omonimo antagonista di Spiderman, nel ruolo di un agente Fbi alla ricerca del temibile vampiro.

Tyrese Gibson sulle tracce di un villain o di un antieroe?

Tyrese Gibson sta trattando con la Sony per entrare a far parte del cast di “Morbius”, l’adattamento cinematografico che avrà per protagonista il villain Marvel che dà il titolo al film.

Creato nel 1971 e apparso per la prima volta nel numero 101 di “The Amazing Spiderman”, Morbius è uno scienziato che, a seguito di esperimenti malriusciti sulle malattie sanguigne, diventa un vampiro. Assetato di sangue, trova nell’amichevole uomo ragno di quartiere la sua nemesi. Sarà interessante capire se il film intende proseguire con l’approccio inaugurato l’anno scorso da “Venom”, trattando questi personaggi dell’universo Marvel più come anti-eroi che come cattivi veri e propri.

Il protagonista Morbius sarà interpretato da Jared Leto (“Dallas Buyers Club”, 2013, e “Blade Runner 2049”, 2017), che ha recentemente condiviso sul suo profilo twitter personale la prima immagine dalle riprese.



L’attore non è nuovo a incursioni nel mondo del cinefumetto, nel bene o nel male, ha vestito i panni di Joker nel film “Suicide Squad” del 2016, diretto da David Ayer per la rivale DC Comics.

Al progetto sono legati anche Matt Smith (“Doctor Who”, 2010-2014,”Paziente Zero”, 2018), Adria Arjona (“Pacific Rim – La rivolta”, 2018) e Jared Harris (“Mad Men”, 2009-2012, “The Crown”, 2016-2017, e ”The Terror”, 2018). Le riprese sono iniziate ieri a Londra.

Diretto dal regista di “Safe House – Nessuno è al sicuro” (2012), Daniel Espinosa, e scritto dagli autori della serie Netflix “Lost in Space”, Matt Sazama and Burk Sharpless, “Morbius” uscirà negli Stati Uniti il 31 luglio del 2020 e sarà una coproduzione Marvel e Sony Pictures.

Federico Renis

06/03/2019