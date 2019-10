Trailers FilmFest 2019: al via la XVII edizione

Si svolgerà a Milano dal 9 all’11 ottobre la XVII edizione del Trailers FilmFest. I luoghi prescelti per la kermesse sono la NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, presso l’Università IULM Milano e il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema.

Trailers FilmFest 2019: i migliori trailer della stagione 2018-2019

Il Trailers FilmFest, giunto alla sua diciassettesima edizione, e diretto da Stefania Bianchi, premierà i migliori trailer della stagione cinematografica 2018/19, dividendoli per selezioni Italia, Europa e World, organizzando inoltre Workshop, incontri e proiezioni.

Trailers FilmFest si propone di sperimentare nuovi linguaggi e nuovi stili presentandosi come una kermesse originale, intenta a focalizzare la sua attenzione sull’evoluzione dei modelli di comunicazione e promozione culturale.

Sono trenta i trailers che il concorso propone in gara, scelti tra le pellicole uscite in Italia 2018/2019.

Una giuria di qualità voterà dunque il vincitore di ogni selezione: il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. A queste tre categorie si aggiungono: il Miglior Trailer del pubblico, che sarà assegnato da HITMANIA TRAILER, di Brad&K Production, la classifica real time dei trailer più popolari sui social; il premio per il Miglior Poster; il Miglior Booktrailer e il Premio al Miglior Pitch Trailer per l’idea di un film da realizzare. Sarà assegnato anche un premio a “Il campione” di Leonardo D’Agostini, come Film Rivelazione.

Le novità della XVII edizione

Tra le novità della XVII edizione merita attenzione il lavoro svolto per la comunicazione visual del festival in collaborazione con gli studenti del “Corso di specializzazione in Marketing, Comunicazione e Pubblicità” coordinato da Raffaele Massimo e Luigi Sardiello dello IED (Istituto Europeo di Design) di Roma.

Nel corso del Trailer FilmFest si svolgeranno inoltre due workshop gratuiti: “ADV. Sviluppare la capacità creativa”, a cura di Riccardo Fidenzi /Alter Adv e “Realizzare un trailer”, a cura di Daniele Cametti Aspri / Dvdomain – Digital Creative Movie & Image Factory.

Davide Dellacasa della Brad&K Production curerà invece un incontro dedicato all’”Evoluzione storica del trailer”.

Venerdì 9 ottobre, nel corso della serata di inaugurazione, è prevista la proiezione di “Tuttapposto – L’università non sarà più la stessa“, diretto da Gianni Costantino e distribuito in sala da Medusa Film a partire dal 3 ottobre. Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Silvana Fallisi, Maurizio Marchetti, Ninni Bruschetta, Sergio Friscia, Paolo Sassanelli e Monica Guerritore portano sul grande schermo la storia di uno studente universitario, figlio del Magnifico Rettore, consapevole del cattivo operato degli insegnanti che vendono esami e fanno largo uso di raccomandazioni. Per combattere le loro cattive abitudini il ragazzo decide di creare un’App chiamata “Tuttapposto” attraverso cui dare, per la prima volta, un voto ai docenti.

TrailersFilmFest 2019 è prodotto da Seven, iniziativa realizzata con il patrocinio e il contributo di: Direzione Generale per il Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Regione Lombardia e con il patrocinio di: Comune Di Milano. Partner: Universal Production Music, Iltuobanner.It, Brad&K Production, Medusa Film, Alter Adv, Dvdomain – Cametti, Studio Medica Estetica Allegra, L’orto Pensile, Anteo Palazzo Del Cinema, Hitmania Trailer. Media Partner: Screenweek, Acting News, Filmisnow. Partner culturali: IULM – Università, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Lorenzo Buellis

02/10/2019