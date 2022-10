Recensione

Trama

Trailer Raymond & Ray: un film insolito e divertente “Raymond & Ray” è una produzione Apple TV presentata in concorso alla 17a edizione della Festa del Cinema di Roma. Rodrigo Garcìa, figlio dello scrittore Gabriel Garcìa Marquez, vincitore del premio Un Certain Regard al Festival di Cannes col suo primo lungometraggio “Le cose che so di lei”, scrive e dirige un film insolito che incuriosisce lo spettatore in sala. Due fratellastri, un funerale, un viaggio per le esequie, questi i cardini di un film che passa dalla dark comedy al family drama, con un tocco di road movie. Garcìa porta sullo schermo un racconto in cui si susseguono colpi di scena surreali e situazioni paradossali, attraverso i quali riesce comunque a mettere a nudi i personaggi in modo realistico. Raymond Ray pian piano, come fiori che perdono i petali, ci mostrano il loro interno, un vissuto di sofferenza che ha segnato indelebilmente le loro vite. Personaggi miti o esuberanti popolano il film Ewan McGregor e Ethan Hawke danno vita a questa strana coppia di fratelli, tanto diversi nella vita quanto simili nella sofferenza. Uno ha optato per una vita stabile, quasi banale, per evitare scossoni, e provare ancora dolore, l’altro cerca di superare le pene evitando legami e chiudendo in un cassetto tutti i sogni. Raymond e Ray sono due personaggi che rimangono simpatici dalle prime scene, il regista colombiano ha saputo realizzare un film leggero, nonostante quel pò di follia che pervade la situazione. Deliziose le figure femminili, interpretate da Maribel Verdù e Sophie Okonedo, la parte migliore dell’universo si direbbe, al contrario dei protagonisti maschili emanano sicurezza e determinazione, sono padrone di loro stesse. Il film è stato presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2022. Maria Grazia Bosu Regia: Rodrigo García

Cast: Ewan McGregor, Ethan Hawke, Sophie Okonedo, Tom Bower, Maribel Verdú, Vondie Curtis-Hall, Todd Louiso, Gina Jun, Maxim Swinton, Chris Silcox

Genere: Drammatico

Durata: 100 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Apple TV+ Raymond & Ray: Trama e info "Raymond & Ray" di Rodrigo Garcìa racconta di due fratellastri, uniti da un padre con cui avevano sempre avuto un rapporto difficile e doloroso si ritrovano per partecipare al suo funerale. Ewan McGregor (che gioca contro il suo tipico ruolo) e Ethan Hawke prestano i volto ai due protagonisti. Il regista e sceneggiatore è il colombiano Rodrigo Garciá, che ha esordito come regista nel 2000 con "Le cose che so di lei" (Premio di Un certain regard a Cannes), e ha spesso collaborato con Alfonso Cuarón (che di "Raymond & Ray" è uno dei produttori) e Guillermo del Toro. Una grande capacità di reinventare i generi e di costruire personaggi, sopratutto femminili, di cui innamorarsi definiscono García come uno dei migliori direttori di attrici del cinema contemporaneo.