Torna a casa, Jimi!: 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro (2018)

Titolo originale: Smuggling Hendrix

Regia: Marios Piperides

Cast: Adam Bousdoukos, Vicky Papadopoulou, Toni Dimitriou, Özgür Karadeniz, Fatih Al, Giannis Kokkinos, Demetris Demetriou, Alexia Evripidou, Marios Stylianou, Valentinos Kokkinos

Genere: Commedia, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: Cipro, 2018

Distribuzione: Tucker Film

Data di uscita: 18 aprile 2019

“Torna a casa, Jimi!: 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro” è ambientato nella capitale cipriota di Nicosia e segue le vicende del rocchettaro fallito Yannis e del suo cane Jimi Hendrix. La città di Nicosia è l’unica capitale al mondo divisa da un rigido confine, quello greco e quello turco. Secondo la legge nessun animale, pianta e prodotto può trasferirsi da uno stato all’altro. Un giorno il cane di Yannis accidentalmente varca la zona cuscinetto dell’ONU e l’unico modo di riportarlo a casa, aiutato dal turco Hasan, sarà quello di violare la legge.

Torna a casa Jimi!: 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro: merce di contrabbando

“Torna a casa, Jimi!: 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro” è il primo film dell’esordiente regista cipriota Marios Piperides, una commedia all’insegna del rock.

Questo film oltre a raccontare la vita quotidiana di una città spaccata in due, con tutte le sue sfaccettature, vuole affrontare in modo semplice e leggero un tema caldo come quello dei confini e delle libertà, delle divisioni e delle riunificazioni impossibili.

Protagonista del film è Adam Bousdoukos visto nel film premiato alla 66^ edizione del Festival di Venezia di Fatih Akın “Soul Kitchen” nel 2009.

Premiato dalla giuria del Tribecca Film Festival e dal pubblico del Carbonia Film Festival, “Torna a casa, Jimi!: 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro” sarà distribuito nelle nostre sale cinematografiche da Tucker Film.