Torino Film Festival 2018: annunciato il programma

Si è svolta questa mattina, presso la Casa del Cinema di Roma, la presentazione alla Stampa del 36° Torino Film Festival, che aprirà i battenti il 23 novembre, per protrarsi fino al 1 dicembre 2018. “The Front Runner – Il vizio del potere” di Jason Reitman è il film di apertura della kermesse. A chiudere il Festival sarà “Santiago, Italia” di Nanni Moretti.

Torino Film Festival 2018: tanti titoli interessanti

É stato svelato questa mattina il programma del 36° Torino Film Festival, che prevede titoli interessanti a partire dal film di apertura, diretto da Jason Reitman, regista che ha saputo nel tempo regalare emozioni al suo pubblico; basti pensare al film d’esordio “Thank You for Smoking” o al successivo “Juno“. “The Front Runner – Il vizio del potere”, interpretato da Hugh Jackman, segue l’ascesa e la caduta del senatore americano Gary Hart, favorito dai democratici alle elezioni del 1988. Il film è tratto dal libro del giornalista e sceneggiatore Matt Bai dal titolo “All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid”.

Tra i film in Concorso sicuramente suscita curiosità per quanto riguarda la nostra cinematografia “Ride“, esordio alla regia in un lungometraggio di Valerio Mastandrea, con Chiara Martegiani nei panni di una donna alle prese con l’elaborazione del lutto per la morte del marito. Sempre in ambito italiano, ma nella sezione Festa Mobile, saranno presentati: il drammatico “Ovunque proteggimi” di Bonifacio Angius; i documentari “Il gusto della libertà – Cinema e ’68” di Giovanna Ventura, “Sex Story” di Cristina Comencini e Roberto Moroni, “Bulli e Pupe” di Steve Della Casa e Chiara Ronchini, “Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo” di Daniele Segre, “I nomi del signor Sulcic” di Elisabetta Sgarbi, “The Man Who Stole Banksy” di Marco Proserpio; e il già citato “Santiago, Italia” di Nanni Moretti.

Sempre nella sezione Festa Mobile segnaliamo “Pretenders” di James Franco, storia di un triangolo d’amore, e “Colette“, biopic sulla famosa scrittrice francese, diretto da Wash Westmoreland con Keira Knightley.

Di seguito il programma completo.

FILM IN CONCORSO

53 Wars, regia di Ewa Bukowska

All these Small Moments, regia di Melissa B. Miller

Angelo, regia di Markus Schleinzer

Atlas, regia di David Nawrath

La disparation des lucioles, regia di Sebastien Pilote

Marche ou creve, regia di Margaux Bonhomme

Nervous Translation, regia di Shireen Seno

Nos Batailles, regia di Guillaume Senez

Pity, regia di Babis Makridis

Ride, regia di Valerio Mastandrea

Bad Poems, regia di Gabor Reisz

The Guilty, regia di Gustav Moller

Temporada, regia di Andre Novais Oliveira

Vultures, regia di Borkur Sigborsson

FESTA MOBILE

L’amour debout, regia di Michael Dacheux

Ash is Purest White, regia di Jia Zhangke

Blaze, regia di Ethan Hawke

Das Boot, regia di Andreas Prochaska

Bulli e Pupe, regia di Steve Della Casa e Chiara Ronchini

Can You Ever Forgive Me?, regia di Marielle Heller

Colette, regia di Wash Westmoreland

Dovlatov, regia di Aleksey German Jr.

First Night Nerves, regia di Stanley Kwan

The Front Runner, regia di Jason Reitman

Il gusto della libertà – Cinema e ’68, regia di Giovanna Ventura

Happy New Year, Colin Burstead, regia di Ben Wheatley

Juliet, Naked, regia di Jesse Peretz

Madeline’s Madeline, regia di Josephine Decker

The Man Who Stole Banksy, regia di Marco Proserpio

I nomi del signor Sulcic, regia di Elisabetta Sgarbi

Ovunque proteggimi, regia di Bonifacius Angius

Papi Chulo, regia di John Butler

Pretenders, regia di James Franco

Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo, regia di Daniele Segre

Santiago, Italia, regia di Nanni Moretti

Sex Story, regia di Cristina Comencini e Roberto Moroni

Ulysse & Mona, regia di Sebastien Betbeder

The White Crow, regia di Ralph Fiennes

AFTERHOURS

Alpha – The Right to Kill, regia di Brillante Mendoza

Catharsys or the Afina Tales of the Lost World, regia di Yassine Marco Marroccu

Dead Night, regia di Brad Baruh

Heavy Trip, regia di Juuso Latio e Jukka Vidgren

High Life, regia di Claire Denis

In Fabric, regia di Peter Strickland

Incident in a Ghostland, regia di Pascal Laugier

Mandy, regia di Panos Cosmatos

Piercing, regia di Nicolas Pesce

El Reino, regia di Rodrigo Sorogoyen

Relaxer, regia di Joel Potrykus

Tyrel, regia di Sebastian Silva

L’ultima notte, regia di Francesco Barozzi

Unthinkable, regia di Crazy Pictures