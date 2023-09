The Nun 2: la recensione del nuovo spin-off di The Conjuring

Approdato in sala, questo mese di settembre 2023, The Nun 2, il nuovo capitolo che vede la mefistofelica suora dell’universo di The Conjuring tornare a mietere paura. Scopriamo la recensione di un horror che torna a spaventare il pubblico e che fa da ponte, in attesa del nuovo capitolo di The Conjuring in arrivo prossimamente.

Una scena da The Nun 2

il poster internazionale di The Nun 2

Francia, 1956. In un collegio cattolico un prete muore misteriosamente, spingendo suor Irene a investigare sulle voci di una creatura che infesta l’istituto. Qui scopre che l’entità non è altro che Valak, il demone con sembianze di suora che aveva già affrontato quattro anni prima.

Titolo originale : The Nun 2

Regia : Michael Chaves

Cast : Theresa Farmiga, Bonnie Aarons, Jonas Bloquet, Storm Reid

Durata : 110 min

Genere : Horror

: Horror Produzione: USA, 2023

La storia di questo The Nun 2 è sostanzialmente un seguito diretto degli eventi del primo film. E, dunque dalla impervia Romania ci spostiamo nella Francia di fine anni Cinquanta, e ritroviamo alcuni dei protagonisti che hanno condotto la prima storica battaglia con la suora.

Sul piano narrativo possiamo dire che questo The Nun 2 si conferma un erede a tutto tondo del film che l’ha preceduto, pur aprendosi comunque ad una nuova schiera di spettatori, grazie alla nuova ambientazione e alla natura semi-indipendente del racconto, che riesce a fornire tutte le informazioni necessarie sulla storia pregressa qualora non abbiate visto il primo capitolo.

Sostanzialmente, il primo capitolo era un prodottino piuttosto mediocre, che puntava molto su un intreccio basilare e su spaventi a buon mercato, giocando le sue carte sull’appeal mefitico della suora infernale, interpretata dalla picassiana attrice Bonnie Aarons.

E questo secondo capitolo non alza di molto il tiro, limitandosi ad una confezioncina laccata e ad uno script piuttosto canonico, forse pure tirato per le lunghe nelle sue quasi due ore di durata.

The Nun 2 è, quindi, un sequel che osa pochissimo preferendo puntare su una formula già rodata, con una struttura narrativa funzionale ma tutt’altro che originale o capace di offrire spunti interessanti che superino il semplice intrattenimento “de paura”. A fare leggermente la differenza rimangono le atmosfere e la regia di Chaves, seppur fatta di canonici colpi di tensione e jump scare, al netto di una cornice religiosa che si conferma sempre molto suggestiva. Un titolo che, in attesa del quarto capitolo di The Conjuring, intrattiene il giusto e fornisce un interessante antipasto alla prossima grande avventura dei coniugi Warren, ma che non offre nulla di più per chi non fosse interessato fortemente alla saga.

Quale è, dunque, il giudizio conclusivo di The Nun 2? Vale la pena vederlo?

In conclusione, possiamo dire che se avete apprezzato il primo capitolo o se siete dei completisti della saga di The Conjuring, questo secondo capitolo spin-off meriterà probabilmente una visione (sia essa in sala, o più comodamente dal divano di casa, quando sarà distribuito in Home Video).

Qualora, invece già il primo capitolo di The Nun vi avesse abbastanza deluso, sarà bene che giriate al largo anche da questo sequel, poiché sostanzialmente il risultato in termini narrativi e tecnici si attesta poco al di sopra della mediocrità.

Magari, forse, per favorire il collegamento al prossimo capitolo di The Conjuring, quindi per completezza, un’occhiata senza troppe pretese potreste concedergliela.

Di seguito vediamo il trailer di The Nun 2, nelle sale cinematografiche italiane dal 6 settembre 2023, in quelle americane esce con due giorni di ritardo, a partire dal 8 settembre.