The Block Island Sound: un horror metempirico di interesse scarso

Le piattaforme erogano ultimamente dei discreti lavori orrorifici; in questo caso precipuo diremmo però che il risultato non è valso lo sforzo. Malgrado una garbatamente desiderabile allure atmosferica a strisciare lungo pressoché tutto il suo corso, l’allestimento dei fratelli Kevin e Matthew McManus si risolve tuttavia in poco altro che un horror metempirico di interesse scarso.

C’è qualche cosa di terrificante che aleggia nell’aria; ed è d’altro canto percettibile senza neppure che la pellicola necessiti di far vedere creature obbrobriose o certune crudezze sanguinanti. Nonostante ciò, ad esser sinceramente terrificante è il ritmo, blando e malcerto, che conduce a fatica e porta non dove si auspicherebbe.

L’ambizione oltre ad ogni allegoria possibile

La sua ambizione travalica ogni allegoria possibile su malattie psichiche e mondi allo sfacelo, rimanendo fatalmente imbrigliata in una rete di delirio paranoide, la cui esibizione indecifrabile non permette allo spettatore di potere riconoscersi come coinvolto appieno nel discorso filmico. Oltre a ciò, una recitazione irregolare ne ostacola ulteriormente la fruizione, rivelandosi quest’ultima, quindi, come ben poco agevole.

“The Block Island Sound” funziona, dunque, foss'anche pervaso da un certo sentore suggestivo, ma comunque esiguamente sia dal punto di vista del racconto, davvero poco eccitante, sia da quello della significazione, troppo latente per poter soddisfare uno spettatore mediamente formato.

Mirko Tommasi