Stranger Things: il ritorno di Eddie Munson

Ottime notizie per i fan di Eddie Munson dell’acclamata serie tv Netflix Stranger Things, che ha saputo conquistare un ampio seguito (più di un miliardo di ore di visualizzazioni nei soli primi 28 giorni per la quarta stagione) raggiungendo la vetta in tempi decisamente brevi.

Stranger Things: la serie tv

Una trama dalle mille sorprese e colpi di scena, con protagonista un giovane gruppo di adolescenti alle prese con misteri e fenomeni paranormali. La storia, ambientata negli anni ’80 in Indiana, ha inizio con la scomparsa di Will (Noah Schnapp) e la contemporanea apparizione nella cittadina di Hawkins di una ragazza dall’enigmatico passato (Millie Bobby Brown), di cui solo in seguito verrà svelata la provenienza.

I fan pazzi per Eddie Munson

Con ben quattro stagioni di successo (ed una quinta in programma), Stranger Things è stata in grado di far appassionare i suoi spettatori, che si sono legati a molti dei personaggi principali, tra cui risalta l’affascinante Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, un liceale con la passione per Dungeons & Dragons ed il metal.

Eddie tornerà nella nuova stagione?

Sebbene nell’ultima stagione Eddie abbia dato eroicamente via la sua vita per salvare quella dei suoi amici e quindi non sembra essere previsto un suo ritorno per la nuova stagione, il suo personaggio sarà il protagonista del libro Stranger Things: Flight of Icarus, la cui autrice è proprio una delle sceneggiatrici della serie vincitrice di due premi SAG Awards, Caitlin Schneiderhan.

Stranger Things: Flight of Icarus

I lettori verranno catapultati nel 1984, ben due anni prima degli eventi della prima stagione della serie tv, andando così ad indagare più a fondo nella vita del leader dell’Hellfire Club. Già il titolo ‘’Flight of Icarus’’, che rimanda ad un brano del gruppo heavy metal Iron Maiden, potrebbe costituire un indizio sulla narrazione, che infatti si baserà sulle scelte di Eddie a seguito dell’incontro con un uomo di successo misterioso, Paige, che offrirà ad Eddie un modo per realizzare il suo sogno musicale e la sua volontà di lasciarsi dietro Hawkins.

Quando si potrà leggere il libro?

Bisognerà attendere ancora qualche mese per l’uscita del libro (precisamente il 31 ottobre 2023) e solo allora scopriremo cosa abbia portato Eddie ad essere ciò che l’ha reso uno dei protagonisti più acclamati di Stranger Things.

