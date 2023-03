Stranger Things: David Harbour svela quando inizieranno le riprese della stagione 5

Senza alcuna ombra di dubbio Stranger Things è una delle serie tv più amate e seguite nel mondo del cinema. Dopo il grande succede della quarta stagione, sul web sono emerse già alcune indiscrezioni le quali rivelando quando iniziare le riprese del prossimo capitolo della celebre serie tv. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Per tutti i fan di Stranger Things ci sono grandi novità in arrivo sul prossimo capitolo della serie Netflix. A far emergere alcuni dettagli è stato David Harbour il quale si cimenta nei panni di Hopper.

Stando a quanto riferito dal celebre attore, la stagione 5 della celebre serie tv non approderà molto tardi sulla piattaforma Netflix. In occasione di un’intervista rilasciata a “Collider”, David Harbour ha dichiarato che le riprese del nuovo capitolo sono vicine. Alla luce di questo è già impegnato nella preparazione fisica:

Ci stiamo avvicinando alla stagione 5. Ho comunque un altro paio di mesi per la preparazione fisica, e quella sarà la stagione finale.

Successivamente, il noto attore ha rilasciato anche qualche dichiarazione in merito alla quarta stagione. Nel dettaglio, ha spiegato che, nella stagione finale, i telespettatori vedranno una versione del personaggio Hopper completamente diversa da quella precedente. Queste sono state le sue parole:

Mi sono allenato molto per la quarta stagione. Hopper era in una posizione davvero specifica, qulla prigione russa. Si trattava di renderlo una persona diversa e di mutare un suo strato fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ma ora è tornato in città, è tornato in America dove hanno i cheeseburger, qui sarà ben nutrito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Per scoprire ulteriori retroscena in merito alla quinta stagione di Stranger Things non ci resta che attendere qualche altra anticipazione. Nel frattempo, i telespettatori possono guardare l’intera serie tv sulla piattaforma Netflix.