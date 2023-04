Dopo Stranger Things 5 non vedremo più il personaggio di Undi: Millie Bobby Brown dice addio alla serie

Stranger Things 5 è una delle serie più attese del momento. Dopo il grande successo delle stagioni precedenti, i fan aspettano trepidanti la quinta, e ultima, stagione. A quanto pare, i produttori avevano già pensato ad uno Spinoff da far uscire successivamente. Il progetto però non è andato in porto visto che Millie, l’attrice che interpreta Undi, ha deciso di abbandonare per sempre il suo ruolo.

Si sarebbe trattato di un film spinoff che sarebbe uscito in sala successivamente alla quinta stagione. A Millie erano stati offerti ben 12 milioni di dollari ma, a quanto pare, non sono stati sufficienti a convincerla. Non ci stupisce che Netflix voglia portare avanti il mondo di Stranger Things con spinoff e prequel ma i progetti di Millie sono diversi. Dal canto suo, l’attrice vuole prendere la sua strada e chiudere definitivamente con il suo personaggio.

“Sono decisamente pronta a concludere. Gran parte della storia è stata raccontata ora, e noi la conosciamo, è stata nelle nostre vite per molto tempo. Sono pronta a dire addio a questo capitolo della mia vita e ad aprirne un altro”.

Queste le parole riferite dalla star in un’intervista. Non ci sarebbe un vero e proprio motivo che ha portato la donna al rifiuto del suo ruolo una volta per tutti se non la volontà di seguire altre strade. Ricordiamo che l’attrice aveva 9 anni quando ha iniziato a lavorare nel cinema e nelle serie tv ma Stranger Things ha segnato il suo grande successo con il ruolo di Uni. Tuttavia, ora si sente pronta a dirle addio ed andare avanti con altri progetti, lavorativi e di vita.

A quanto pare, la Brown si è iscritta da poco all’Università per studiare human services. Sostiene che studiare sia fondamentale e lei si sente fortunata nel poterlo fare. Questo non significa che abbandonerà il cinema: ha già firmato nuovi contratti lavorativi. Dal nuovo film dei fratelli Russo, The electric state, il fantasy Damsel, accanto ad Angela Bassett. Poi, a giugno, inizieranno le riprese di Stranger Things 5. E Millie Bobby Brown potrà dire addio a Undi.