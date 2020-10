Stasera in tv, venerdì 30 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, venerdì 30 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film consigliamo il poliziesco “Scommessa con la morte“, la commedia “Un’estate in Provenza“, l’action “Shadow Man – Il triangolo del terrore“, “Colombiana” e molti altri.

Stasera in tv non potete perdere una commedia come “Un’estate in Provenza” (2014) su Rai Movie alle 21.10. Con Anna Galiena e Jean Reno, il film racconta di tre ragazzini che durante l’estate vanno in vacanza dai nonni in Provenza. I nipotini conoscono per la prima volta il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero, con cui inizialmente non vanno d’accordo. Paul però dopo un po’ si scioglie e lascia uscire il suo lato più umano e affettuoso, regalando ai suoi nipoti una vacanza indimenticabile.

Su Iris alle 21.00 andrà in onda il quinto ed ultimo capitolo della saga dell’ispettore Harry Callaghan, “Scommessa con la morte” (1988). Questa volta l’ispettore Callaghan è alle prese con un maniaco omicida che sta uccidendo tutto il cast del prossimo film horror di Peter Swan. Nel cast Clint Eastwood e Liam Neeson.

Se invece volete optare per un film d’azione da guardare stasera in tv, la scelta migliore è “Shadow Man – Il triangolo del terrore” (2006) con Steven Seagal ed Eva Pope alle 21.30 su Spike. Jack Foster, agente della CIA, viene ingannato e reso preda di inseguimenti internazionali a causa di un virus letale che sta trasportando. Quando rapiranno anche sua figlia, Jack vuole assolutamente vendicarsi, ma si renderà conto di trovarsi in una situazione molto più grande di lui, in cui rischiano la vita sua figlia e tutta l’umanità.

Alle 21.04 su Canale 20 Mediaset verrà trasmesso il film “Colombiana” (2011) con Zoe Saldana. La protagonista è una killer a pagamento che vuole vendicare la morte dei suoi genitori, uccisi a sangue freddo davanti a lei quando era solo una bambina.

Italia 2 propone invece ai suoi spettatori “Destruction: Los Angeles” (2017) alle 21.10. Il giornalista Benson tenta di documentare le ultime notizie dopo che un’esplosione vulcanica e un potente terremoto hanno devastato Los Angeles.

Un’altra proposta interessante da guardare stasera in tv, anche se in seconda serata, è “Pasolini” (2014) su Rete 4 alle 00.49. Il film racconta l’ultimo giorno di vita Pier Paolo Pasolini a Roma. Nel cast Willem Dafoe, Valerio Mastandrea, Adriana Asti, Maria De Medeiros, Riccardo Scamarcio, Giada Colagrande, Ninetto Davoli e Salvatore Ruocco.

Su Sky Cinema Action alle 21.00 si potrà invece guardare “I mercenari 2” con Jason Statham, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme e Chuck Norris. I mercenari al servizio della Cia guidati da Barney Ross vogliono vendicarsi dell’omicidio del loro compagno Tool, ucciso dagli adepti di uno spietato terrorista che vuole far esplodere sei chili di plutonio.

Per chi ieri sera si fosse perso “After the sunset” e “Insurgent” verranno replicati rispettivamente su Canale 20 Mediaset alle 23.21 e su Italia 2 alle 23.00.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“N.C.I.S.” – Stagione 17 Episodio 18 su Rai 2 alle 21.20

“Colombiana” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“La bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia” su Cine 23 alle 21.01

“Un’estate in Provenza” su Rai Movie alle 21.10

“Padre Brown” – Stagione 8 Episodio 8 su Paramount Network alle 21.10

“Scommessa con la morte” su Iris alle 21.00

“Destruction: Los Angeles” su Italia 2 alle 21.10

“Amore facciamo scambio?” su Cielo alle 21.15

“Shadow Man – Il triangolo del terrore” su spike alle 21.30

“The Mentalist” – Stagione 3 Episodio 13 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 4 Episodio 5 su Giallo alle 21.10

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” su La2 alle 21.05

“Conan the Barbarian” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Tre cuccioli e un anello” su sky Cinema Romance alle 21.00

“La fine del mondo” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“I mercenari 2” su sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“The Rookie” – Stagione 2 Episodio 14 su Rai 2 alle 22.05

“Pelham 1 2 3 – ostaggi in metropolitana” su Rai 4 alle 23.28

“Komodo vs Cobra” su Italia 1 alle 00.40

“After the Sunset” su Canale 20 Mediaset alle 23.21

“Pasolini” su Rete 4 alle 00.49

“Decameron proibitissimo” su cine 34 alle 22.45

“La moglie del cuoco” su Rai Movie alle 23.00

“Cielo di piombo” su Iris alle 23.00

“Insurgent” su Italia 2 alle 23.00

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 1 su Spike alle 23.20

“The Mentalist” – Stagione 3 Episodio 14 su Top Crime alle 22.00

“Law & Order” – Stagione 12 Episodio 22 su Giallo alle 01.05

“Joni Mitchell: Woman of Heart and Mind” su Rai 5 alle 00.05

“Major Crimes” – Stagione 6 Episodio 13 su La1 alle 23.20

“Poveri ma ricchi” su La2 alle 23.25

“47 metri – Uncaged” su Sky Cinema 1 alle 23.15

“Grace – Ispirazione cercasi” su Sky Cinema Romance alle 22.35

“Polaroid” su Sky Cinema Collection alle 23.10

“Sacrifice” su Sky cinema Action alle 22.50

Francesca Trovarelli