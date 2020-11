Stasera in tv, mercoledì 18 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, mercoledì 18 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il thriller “Criminal“, il giallo di “Sherlock Holmes – Gioco di ombre“, l’action “Sucker Punch” e molti altri.

Stasera in tv, mercoledì 18 novembre

Stasera in tv, su Italia 1 alle 21.20, si continua con il sequel di “Sherlock Holmes”, “Sherlock Holmes – Gioco di ombre” (2011). Questa volta Sherlock, in compagnia, come sempre, di Watson, deve indagare sul misterioso omicidio del Principe D’Austria. L’ispettore Lestrade è invece convinto si tratti di un suicidio, ma Sherlock ritiene sia opera della mente malvagia del professor Moriarty. Nel cast Robert Downey jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Kelly Reilly, Jared Harris e Stephen Fry.

Alle 21.20 su Rai 4 andrà in onda “Criminal” (2016), con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. Il film è incentrato su un assurdo esperimento: la memoria di un agente della Cia, in possesso di informazioni top secret, viene trasferita nella mente di un detenuto che dovrà usarle per sventare un attacco terroristico.

“Sucker Punch” (2011), di Zack Snyder, è invece il film proposto su Canale 20 Mediaset alle 21.04. Ambientato negli anni ’50, la giovane Baby Doll è stata rinchiusa in manicomio dal patrigno, perchè accusata di un crimine gravissimo, che però non ha commesso. Per difendersi dal dolore dei trattamenti, la giovane crea una realtà immaginaria che condivide con le quattro compagne di stanza. Nel cast Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino e Jon Hamm.

Se stasera avete voglia di guardare una commedia in tv, allora dovrete sintonizzarvi su Rai Movie alle 21.10, dove andrà in onda “Beata ignoranza” (2017). Ernesto e Filippo si conoscono da sempre, ma non si vedono da 25 anni a causa dei sentimenti per la stessa donna e per la nascita di sua figlia, Nina. Si ritrovano come docenti della stessa scuola, ma i due sono profondamente diversi: il primo ha una sorta di repulsione verso la tecnologia, il secondo invece, ne è praticamente dipendente. Ernesto e Filippo si scontrano a causa di queste differenze proprio in classe, dove vengono filmati e messi sui social. Nina decide così di fare un esperimento sociale per far avvicinare Ernesto alla tecnologia e far disintossicare Filippo.

Alle 21.30, Spike trasmetterà “Beautiful Creatures – La sedicesima luna” (2013). Ethan Wate è profondamente attratto dalla nuova arrivata in città, Lena Duchaness, evitata da tutti. Un strano medaglione porterà Ethan a conoscere un segreto che, fin dai tempi della Guerra Civile, lega la sua famiglia a quella della ragazza.

Stasera in tv, su Sky Cinema Collection, alle 21.15, potrete vedere “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” (1992), di Carlo Verdone con Margherita Buy. Lui è un critico di musica rock. Lei cerca disperatamente di sfondare nel mondo del teatro. In comune non hanno soltanto lo psicanalista, tant’è che diventano grandi amici. Solo dopo un fortuito incontro in Inghilterra, i due capiscono di essere fatti l’uno per l’altra.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Resta con me” su Rai 2 alle 21.20

“Criminal” su Rai 4 alle 21.20

“Sherlock Holmes – Gioco di ombre” su Italia 1 alle 21.20

“Sucker Punch” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Acqua e sapone” su Cine 34 alle 21.00

“Beata ignoranza” su Rai Movie alle 21.10

“Miss Marple” – Stagione 2 Episodio 1 su Paramount Network alle 21.10

“Mediterraneo” su Iris alle 21.00

“Un principe per Natale” su La5 alle 21.10

“Storm Cell – Pericolo dal cielo” su Cielo alle 21.20

“Beautiful Creatures – La sedicesima luna” su Spike alle 21.30

“Delitto sui Pirenei: La Profezia” su Top Crime alle 21.10

“Elementary” – Stagione 1 Episodio 3 su Giallo alle 21.10

“Maiorca Crime” – Stagione 1 Episodio 3 su Rai Premium alle 21.20

“Chicago Fire” – Stagione 8 Episodio 5 su La1 alle 21.10

“Petra” su Sky cinema 1 alle 21.12

“Sai che c’è di nuovo?” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Maledetto il giorno che t’ho incontrato” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“La legge dei più forti su” Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Trono di Spade” – Stagione 8 Episodio 4 su Rai 4 alle 23.15

“Dark shadows” su Italia 1 alle 00.00

“Spiral – Giochi di potere” su Canale 20 Mediaset alle 23.30

“City Hall” su Rete 4 alle 00.02

“L’esigenza di unirmi ogni volta con te” su Rai Movie alle 23.30

“Miss Marple” – Stagione 4 Episodio 2 su Paramount Network alle 23.00

“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” su Iris alle 23.14

“Agente Smart – Casino totale” su Italia 2 alle 23.35

“Spartacus” – Stagione 3 Episodio 4su Spike alle 23.30

“Chicago P.D.” – Stagione 6 Episodio 18 su Top Crime alle 23.15

“Nirvana – Nevermind” su Rai 5 alle 22.33

“Le regole del delitto perfetto” – Stagione 6 Episodio 14 su La1 alle 23.10

“Sangue Sami” su La2 alle 23.05

“Creed – Nato per combattere” su Sky cinema 1 alle 00.15

“Un amore sopra le righe” su Sky Cinema Romance alle 22.55

“Compagni di scuola” su Sky Cinema Collection alle 23.15

“Hellboy” su Sky Cinema Action alle 22.55

