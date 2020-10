Stardust: la metamorfosi di David Bowie nel suo alter ego Ziggy Stardust

È un David Bowie agli inizi quello che ci racconta Gabriel Range in “Stardust”, dove i panni del ‘Duca’ sono vestiti egregiamente da Johnny Flynn. È il 1971 quando un Bowie ventiquattrenne va per la prima volta in America, nel tentativo di promuovere, in mezzo a tante difficoltà, il nuovo album ‘The Man Who Sold the World’. A condividere con lui l’ardua impresa c’è Ron Oberman, l’addetto stampa della Mercury Records, cui presta fattezze e grinta Marc Maron.

“Stardust” mostra David e Ron in viaggio in un’America che riserva al cantante l'opportunità di performance in feste private per venditori di aspirapolvere, o in locali in cui gli avventori sono interessati a tutto tranne che alla musica live.

Il regista porta sullo schermo la nascita di una star

Range focalizza l’attenzione sulle aspettative di un Bowie acerbo ma cosciente del suo potenziale, mostrando un artista pronto ad offrire al pubblico la sua musica, ma non i suoi intimi dolori, a discapito questo di una popolarità che pare essere veicolata anche da qualcosa che va oltre l’arte, una sorta di contatto con l’anima dell’artista di cui si apprezza l’opera. Da qui il naturale desiderio della stampa di conoscere i retroscena che portano alla creazione di un ‘pezzo’, che non apprezza la riluttanza dell’artista britannico a parlare della sua sfera creativa, e risponde alle domande con teatrini che innervosiscono l’interlocutore. “Se non vuoi essere te stesso allora fingi di essere qualcun altro!” sono le parole di Ron che faranno accendere in Bowie una scintilla nuova che porterà a reinventarsi artisticamente.

Un film piacevole ma non indimenticabile

Deliziosi i costumi e le scenografie, un vero tuffo nel passato, interessanti i movimenti di macchina e la scelta del regista di inframezzare il presente con le emozioni e i dolori che l’esperienza deludente fa scaturire nel protagonista, facendo riaffiorare i ricordi di un recente passato difficile da gestire. È un viaggio intimo quello messo in scena da Range, e Flynn porta sullo schermo un Bowie fragile e indifeso, ma a svettare è l'interpretazione di Marc Maron. Il suo Ron buca lo schermo, in un film che, seppur ben fatto, non riesce a coinvolgere completamente. Penalizzante non poter usare le musiche del Duca Bianco, per la totale opposizione della famiglia al biopic, che costringono i realizzatori a far interpretare al Flynn-Bowie solo delle cover.

Maria Grazia Bosu