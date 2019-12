Star Wars – L’ascesa di Skywalker: lattine a tema per Coca Cola

Star Wars – L’ascesa di Skywalker: i due protagonisti, Ray e Kylo Ren, nell’edizione speciale della lattina Coca Cola zero zuccheri.

Star Wars – L’ascesa di Skywalker: tra passato e presente una lunga storia appassionante

C’è grande attesa per l’arrivo sui grandi schermi di “Star Wars – L’ascesa di Skywalker” previsto per il 18 dicembre. Per l’occasione, Coca Cola ha lanciato un’edizione assolutamente speciale con i due protagonisti del film sulla confezione. Rey e Kylo Ren appariranno sulla lattina della bevanda Zero Zuccheri da 150ml, disponibile sugli scaffali fino alla fine dell’anno.

Il brand non solo traghetterà il film, ma offrirà anche la possibilità a due fortunati fan di esplorare il mondo di Star Wars a Los Angeles, capitale del cinema americano. Basterà acquistare una confezione da 6 mini lattine per partecipare al concorso. É possibile giocare e vincere il premio in palio sul sito https://www.coca-cola.it.

Tutti i dettagli del concorso e del suo regolamento sono disponibili sul sito https://starwarsix.coca-cola.it.

La lunga saga di Star Wars

“Guerre Stellari” è una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, iniziata nel 1977 con “Star Wars – Una nuova speranza” (Episodio IV) scritto e diretto da George Lucas. É formata da tre trilogie e due spinoff, ovvero “Rogue One – A Star Wars Story” del 2016 diretto da Gareth Edwards, e “Solo – A Star Wars Story” del 2018 diretto da Ron Howard, ambientati entrambi tra la fine di “La vendetta dei Sith” e l’inizio di “Una nuova speranza”. I film vanno visti, per chi volesse fare un ripasso, esattamente nell’ordine cronologico di uscita.

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” diretto da J.J. Abrams è il terzo atto della terza trilogia sequel, dopo “Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza” (2015) diretto, co-scritto e co-prodotto da J. J. Abrams, e “Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi” (2017) diretto da Rian Johnson.

Nel cast di “Star Wars – L’ascesa di Skywalker” figurano Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega, Kelly Marie Tran, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Adam Driver, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Billie Lourd e il protagonista di sempre Mark Hamill. Richard E. Grant è uno dei nuovi arrivati.

La compianta Carrie Fisher apparirà in un cammeo grazie all’utilizzo in fase di montaggio del film di un vecchio frame tratto da “Il Risveglio della Forza”, un doveroso omaggio a un’attrice che ha lasciato il segno nella saga sin dal primo capitolo.

Lorenzo Buellis

02/12/2019