Son-Mother - Recensione: la scelta dolorosa di una madre in affanno

La regista iraniana Mahnaz Mohammadi per il suo secondo lungometraggio sceglie una storia di dolore e sopravvivenza, che scuote gli animi.

La Mohammadi è da sempre impegnata attivamente nel sociale, non sorprende quindi che abbia voluto portare sul grande schermo la particolare situazione in cui si vengono a trovare in Iran tante donne rimaste vedove, cui spesso viene a mancare con la morte del marito il necessario sostegno economico.

Son-Mother: una madre chiamata a scegliere con la testa e non col cuore

“Son-Mother” ben rappresenta il disagio economico ed emotivo di Leila, l'insicurezza sociale nell’essere una donna senza un uomo accanto quindi, nell'ambiente in cui è inserita, facilmente attaccabile con calunnie, il suo desiderio di autonomia, di potersela cavare nonostante tutto, il peso della solitudine e della precarietà lavorativa.

Il film è uno spaccato credibile di una realtà che, per quanto possa sembrare lontana, andando a ritroso nel tempo si può ritrovare anche nelle nostre società che, evolutesi velocemente negli ultimi decenni, stentano a ricordare a volte, da dove veniamo.

La posizione sociale della vedova è stata fragile e precaria anche in occidente, fino a pochi decenni fa, sopratutto se non si aveva una solidità economica alle spalle. Ciò che turba è il veder trattare i figli come pacchi, come merce, il solo pensare che per una madre un figlio possa essere sacrificabile. Disturba il distacco e la freddezza emotiva che si respirano in certi momenti topici del racconto.

Son-Mother: un film lucido e schietto, realizzato con cura

Il film è diviso in due parti, la prima in cui a predominare è la figura di questa madre lavoratrice che stenta a far quadrare il bilancio, mentre la seconda è centrata sul piccolo Amir, il figlio primogenito, al centro di una impensabile scelta. I suoi occhi tristi incantano e addolorano, e scuotono nel profondo lo spettatore, che non può non rimanere turbato dall’intera vicenda.

Alfine pare che razionalmente alla famiglia rimanga un’unica scelta, che non è quella del cuore. Dopo tanta cinematografia che mostra genitori capaci di qualsiasi cosa per i propri figli, il film iraniano spiazza per la crudezza del racconto, in cui i bambini devono diventare adulti, per assicurare a questi ultimi un po' di pace.

La regista iraniana confeziona un film asciutto e chiaro, che lascia poco spazio ai sogni, aiutata da un bella fotografia e da un cast di particolare talento: bravissima Raha Khodayari nell’interpretare questa madre al bivio, e incantevole Mahan Nasiri nei panni del piccolo Amir. Ambigua la figura di Bibi, l’anziana donna amica di Leila, cui presta il volto Maryan Boubani.

Maria Grazia Bosu