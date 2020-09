Sky: i film e le serie tv in arrivo a ottobre 2020

Settembre è agli sgoccioli: prepariamoci a dare il benvenuto al mese di ottobre e, con lui, alle numerose interessanti novità disponibili sul servizio streaming di Sky. Anche in questo nuovo mese il catalogo sarà così ricco di film e serie tv da farci passare molto tempo con il telecomando in mano, indecisi su cosa guardare!

Tra le nuove aggiunte, sicuramente le due serie più attese della nuova stagione sono “Watchmen“, ispirata al fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, e la decima stagione di “The Walking Dead“.

Sky: le novità in arrivo a ottobre 2020

Come annunciato, una delle serie più attese del mese alle porte è “The Walking Dead“. La decima stagione, composta di 16 episodi, era stata interrotta a causa dell’emergenza epidemiologica. Il suo finale approderà sulla piattaforma il 5 ottobre 2020.

I nuovi nemici da sconfiggere sono i Sussurratori, vestiti della pelle degli zombie e guidati da Alfa (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) e dalla new entry, Gamma (Thora Birch).

Una nuova separazione minaccia di abbattersi sulla compagnia. Sarà il “bravo ragazzo” Negan (Jeffrey Dean Morgan) a portare avanti con coraggio l’ardua impresa di tenerla unita.

Per la definitiva conclusione della serie, però, bisognerà aspettare l’anno prossimo, quando arriverà l’undicesima e ultima stagione.

Lo stesso 5 ottobre, andrà in onda su Sky la quarta e ultima puntata della serie “Petra“, diretta da Maria Sole Tognazzi e tratta dal romanzo omonimo di Alicia Giménez Bartlett.

Dopo i primi tre appuntamenti “Riti di morte”, “Giorno da cani” e “Messaggeri dell’oscurità”, con la quarta puntata, dal titolo “Monti di carta“, giungono al capolinea le indagini della protagonista Petra Delicato, interpretata da Paola Cortellesi.

Il 7 ottobre, invece, inizierà la miniserie “The Good Lord Bird“, tratta dal romanzo di James McBride. Si tratta di una produzione Showtime co-creata e prodotta da Ethan Hawke, che ne è anche protagonista, nei panni dell’abolizionista John Brown.

Il punto di vista è quello di uno dei soldati abolizionisti di John Brown, Onion, che si ritrova a partecipare alla battaglia di Harpers Ferry del 1859.

Il 9 ottobre sarà la volta di un altro contenuto molto atteso, la serie originale Sky e HBO “We are who we are“, debutto televisivo di Luca Guadagnino nelle vesti di showrunner, sceneggiatore e regista.

Si tratta di una serie adolescenziale di 8 episodi che vede protagonisti due giovani americani, Fraseir e Caitlin. I due vivono nella base militare USA di Chioggia, dove trascorrono le loro giornate tra feste, amicizie, amori e liti.

Il 12 e il 13 ottobre si potranno vedere i due episodi di “The Comey Rule“, miniserie basata su “A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership“, autobiografia dell’ex direttore dell’FBI James Comey: nel primo episodio si esamina la fase iniziale dell’inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni degli USA del 2016. Il secondo, invece, è incentrato sul criptico rapporto fra Comey e Trump.

La serie è un vero caso mediatico negli Stati Uniti.

Sempre il 13 ottobre, uscirà la miniserie “Un cavallo per la strega” ispirata all’omonimo libro giallo dell’amatissima Agatha Christie. Lo scenario delle indagini è quello di The Pale Horse, una residenza che ha la fama di essere abitata da streghe, ma che si rivelerà legata ad altri terrificanti segreti.

Disponibile dal 14 ottobre la quarta e ultima stagione di “Room 104“: rimanendo fedeli al titolo, il locus della storia rimane la camera 104 di un motel americano. Fra gli interpreti della nuova stagione troviamo Mark Duplass, Dave Bautista, Melissa Fumero, Kevin McKidd e Gary Cole.

Il 19 ottobre sarà la volta di “The Third Day“, titolo molto chiacchierato soprattutto per via dell’attore protagonista Jude Law.

La serie ruota attorno a tre storie diverse e indipendenti: un uomo (Jude Law) e una donna (Naomi Harris) arrivano su una sconosciuta isola e si trovano a interagire con la popolazione locale, schierata con forza a difesa delle proprie usanze e tradizioni.

Il 31 ottobre chiuderà il mese l’inizio della prima stagione dell’horror drama “Lovecraft Country“, ispirato all’omonimo romanzo di Matt Ruff.

Il protagonista Atticus Freeman (Jordan Majors), accompagnato da un’amica (Jurnee Smollett) e dalo zio (Courtney B. Vance) percorre l’America razzista degli anni ’50 al fine di rincontrare suo padre (Michael K. Williams).

La lista completa dei film in arrivo a ottobre 2020

Sky non dimentica chi preferisce i lungometraggi alle serie a puntate: la piattaforma è ricca anche di film di ogni genere.

Dal 2 ottobre si potrà vedere “I Miserabili” di Ladj Ly: ambientato a Montfermeil, nella periferia di Parigi, il film prende ispirazione da un vero episodio di violenza della polizia verificatosi il 14 ottobre 2008, osservato e filmato da Ly.

Il 6 ottobre approderà sulla piattaforma “Underwater“, con Kristen Stewart e Vincent Cassel.

Nel film, uno tsunami distrugge una stazione subacquea nella quale sono a lavoro un gruppo di scienziati.

Per la gioia degli amanti dell’horror, il 9 ottobre arriverà “Annabelle 3“.

Gli amanti dell’azione, invece, potranno godere dal 19 ottobre di un grande classico quale “Terminator – Destino oscuro“, con Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Erica Bozzolan

30/09/2020