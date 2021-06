John Malkovich, Lilly Krug, Cameron Monaghan e Frank Grillo sono gli interpreti del thriller d’azione “Shattered”, diretto da Luis Prieto (“White Lines”) che la divisione del Capstone Group Blue Box International ha presentato agli acquirenti al mercato virtuale di Cannes 2021. Grindstone Entertainment Group ha acquisito i diritti nordamericani del film da Silver Reel e Construction Film.

Shattered: John Malkovich produttore e interprete dell’action thriller di Luis Prieto

Il film di Luis Prieto vede Lilly Krug nei panni della truffatrice Sky e Cameron Monaghan (“Shameless”) in quelli del milionario Chris Decker che vive protetto fisicamente ed emotivamente in una casa high-tech e si innamora di lei. In questo contesto si inserisce John Malkovich (“The New Pope”) che interpreta un inquietante padrone di casa travolto dalla sua stessa curiosità. Nel cast, oltre a Frank Grillo (“La guardia del corpo della moglie dell’assassino”), patrigno manipolatore della protagonista, figurano Sasha Luss (“Valerian e la città dei mille pianeti”), Ash Santos (“Joe Bell”) e Ridley Bateman (“Shelter In Place”).

Claudia Bluemhuber sta producendo insieme a Veronica Ferres di Construction Film, Malkovich e Prieto. I produttori esecutivi sono Barry Brooker e Stan Wertlieb, insieme a Christian Mercuri, Roman Viaris, Gary Leff, Gero Bauknecht, Gerd Schepers, Florian Dargel, Alexander Jooss e Mike Leahy.

Le riprese del film, scritto da David Loughery (“The Intruder”) sono appena terminate in Montana, dove è stata usata come location una lussuosa villa nell’esclusiva località sciistica di Big Sky. Il progetto è ora in post-produzione, con completamento previsto nell’autunno 2021.

Grindstone Entertainment Group distribuirà il film a livello nazionale negli Stati Uniti e Blue Box International, una divisione di Capstone Group, si occuperà delle vendite internazionali.

Le parole di Malkovich e Prieto

John Malkovich ha dichiarato: “L’opportunità di salire a bordo come produttore al fianco di Veronica, Claudia e Luis non era da perdere, e sono così felice di essere stato in grado di supportare un talento emergente così eccitante come Lilly nel suo primo ruolo da protagonista. Lavorare con Luis è stato un vero piacere; è un regista con un vero spirito indipendente e il filmato sembra un moderno incontro di ‘Misery’ con ‘A Simple Favor’”.

Prieto ha aggiunto: “Dal momento in cui ho letto la sceneggiatura, ho adorato le sfide creative e le opportunità che ‘Shattered’ ha presentato. Accompagnare il pubblico nel viaggio da un film romantico all’inizio a un thriller totale fino alla conclusione della storia, è stata una grande attrazione per me, e quando un talento del livello di John e Frank è arrivato per supportare Lilly e Cameron, Sapevo che avremmo potuto fare un film speciale”.