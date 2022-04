Festival di Cannes 2022: rivelato il programma completo 

Il Festival di Cannes 2022 si svolgerà dal 17 al 28 maggio. Oggi è stato svelato il programma completo a Parigi dal Presidente Pierre Lescure e il Delegato Generale Thierry Frémaux. Siamo tutti e tutte impazienti di questo splendido evento nel mondo del cinema. Noi di Eco Del Cinema siamo qui per guidarvi e informarvi in questo incredibile evento.

Festival di Cannes 2022: cosa c’è da sapere

Il Festival di Cannes 2022 si terrà dal 17 al 28 maggio. Ecco a voi il programma e qualche pillola, con un focus sul cinema nostrano.

Segnaliamo la presenza italiana nella Selezione, che è composta dal nuovo film di Mario Martone, “Nostalgia”, in concorso e della serie “Effetto Notte” di Marco Bellocchio, che verrà presentata in Cannes Premiere. “Nostalgia” di Martone è l’unico film italiano in corsa per la Palma d’oro, dato che il film di Valeria Bruni Tedeschi batte bandiera produttiva francese.

Festival di Cannes 2022 – Ecco il programma:

Holy Spider di Ali Abbasi

Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi

Crimes Of The Future di David Cronenberg

Tori Et Lokita (Tori And Lokita) di Jean-Pierre E Luc Dardenne

Stars At Noon di Claire Denis

Frère Et Sœur di Arnaud Desplechin

Close di Lukas Dhont

Armageddon Time di James Gray

Broker di Kore-Eda Hirokazu

Nostalgia di Mario Martone

Rmn di Cristian Mungiu

Triangle Of Sadness di Ruben Östlund

Haeojil Gyeolsim (Decision To Leave) di Park Chan-Wook

Showing Up di Kelly Reichardt

Leila’s Brothers di Saeed Roustaee

Boy From Heaven di Tarik Saleh

Zhena Chaikovskogo (Tchaïkovski’s Wife) di Kirill Serebrennikov

Hi-Han (Eo) di Jerzy Skolimowski

Fuori concorso:

Z (Comme Z) di Michel Hazanavicius (Film d’apertura)

Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski

Elvis di Baz Luhrmann

Novembre di Cédric Jimenez

Three Thousand Years of Longing (Trois mille ans à t’attendre) di George Miller

Mascarade (Masquerade) di Nicolas Bedos

Un Certain Regard



Les Pires di Lise Akoka e Romane Gueret (Opera Prima)

Kurak Günler (Burning Days) di Emin Alper

Metronom di Alexandru Belc (Opera Prima)

Retour À Séoul (All The People I’ll Never Be) di Davy Chou

Sick Of Myself di Kristoffer Borgli

Domingo Y La Niebla (Domingo Et La Brume / Domingo And The Midst) di Ariel Escalante Meza

Plan 75 di Hayakawa Chie (Opera Prima)

Beast di Riley Keough And Gina Gammell (Opera Prima)

Corsage di Marie Kreutzer

Bachennya Metelyka (Butterfly Vision) di Maksim Nakonechnyi (Opera Prima)

Vanskabte Land / Volaða Land (Godland) di Hlynur Pálmason

Rodéo (Rodeo) di Lola Quivoron (Opera Prima)

Joyland di Saim Sadiq (Opera Prima)

The Stranger di Thomas M Wright

The Silent Twins di Agnieszka Smocynska

Cannes Premiere

Nos Frangins di Rachid Bouchareb

Esterno Notte (Nightfall) di Marco Bellocchio (Serie)

Dodo di Panos H. Koutras

Irma Vep di Olivier Assayas (Serie)

Special Screenings al Festival di Cannes

All That Breathes di Shaunak Sen



The Natural History Of Destruction di Sergei Loznitsa



Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind di Ethan Coen

Midnight Screenings

Hunt di Lee Jung-Jae

Moonage Daydream di Brett Morgen

Fumer Fait Tousser di Quentin Dupieux

Maria Paola Pizzonia

14/04/2022

