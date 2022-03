Festival di Cannes 2022: TikTok partner ufficiale

Il Festival di Cannes 2022 ha come partner ufficiale TikTok, grazie al quale l’evento culturale e cinematografico potrà raggiungere un miliardo di utenti della piattaforma digitale in tutto il mondo.

Festival di Cannes 2022: verso il futuro con TikTok

Sebbene abbia bandito i selfie sul red carpet diversi anni fa, il Festival di Cannes 2022 sta cercando di attirare il maggior numero di fan della Settima Arte e degli interpreti presenti in Croisette, fornendo agli utenti di TikTok contenuti esclusivi dal backstage, scene glamour e interviste con gli ospiti della kermesse.

A tal proposito viene lanciato anche il #TikTokShortFilm, una competizione globale in-app di cortometraggi della durata compresa tra 30 secondi e 3 minuti. La giuria della prima edizione di #TikTokShortFilm sarà presieduta da un regista famoso del quale ancora rimane sconosciuta l’identità. Saranno assegnati tre premi per questa competizione con la presenza del delegato generale del Festival di Cannes, Thierry Fremaux.

L’alleanza tra il Festival di Cannes e TikTok potrebbe sembrare impensabile, ma acquista un suo perchè se riferita allo sforzo di supportare e puntare i riflettori internazionali su talenti emergenti.

Le parole di Rich Waterworth

Rich Waterworth, direttore generale di TikTok in Europa, ha descritto il Festival di Cannes come un “momento iconico che ha cambiato per sempre il panorama del cinema globale”.

“Siamo davvero onorati di accoglierlo come partner ufficiale. I fan dell’intrattenimento di tutto il mondo si rivolgono a TikTok per divertirsi, esprimersi o scoprire qualcosa di nuovo, ma condividono un senso di comunità autentico e gratificante come altrove. [TikTok] non vede l’ora di aprire possibilità più creative per la nostra community mentre ci si prepara a essere ispirati, commossi e intrattenuti, legati da un amore condiviso per video e cinema”.

Commentando la partnership, Fremaux si è detto anche curioso e desideroso che TikTok “condividesse la magia del festival con un pubblico più ampio, molto più globale e altrettanto [di] cinefilo che mai”.

Fremaux ha voluto sottolineare che dal 2018 il Festival di Cannes si è avvicinato alla nuova generazione di appassionati di cinema offrendo loro l’opportunità di vivere la kermesse attraverso il programma “3 Days in Cannes”. L’iniziativa seleziona quasi 2.000 persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni per viaggiare da tutto il mondo e partecipare al festival.

“Con questa collaborazione [con TikTok], che fa parte del desiderio di diversificare il pubblico, non vediamo l’ora di condividere i momenti più emozionanti e stimolanti del festival e di vedere il festival reinventato attraverso l’obiettivo dei creatori di TikTok e della sua community ”, ha aggiunto Fremaux.

Fonte Variety

Roberta Rosella

15/03/2022