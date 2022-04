David Cronenberg: guarda il trailer del suo nuovo body horror

“Crimes of the Future” é il nuovo film di David Cronenberg, una pellicola dal cast promettente e che riporta il nostro autore al genere che maggiormente lo esprime e gli si addice. Ma vediamo la questione nel dettaglio.

David Cronenberg, un regista di cui sentivamo la mancanza

David Cronenberg, fonte: google

Dopo otto anni di silenzio dal mondo della regia di lungometraggi torna alla ribalta il famoso regista David Cronenberg. Il suo nuovo progetto, “Crimes of the Future”, è un film che sembra avere alle spalle 20 anni di lavoro. Il regista torna con un body horror e la scelta di questo genere non può che far esultare tutti i suoi fans che, come me, ne hanno amato tutte sfumature.

“Crimes of the Future” presente al Festival di Cannes 2022

Il suo nuovo film è presente nella competizione ufficiale del Festival di Cannes di quest’anno. Per conoscere la selezione di film per la 75esima edizione del festival clicca qui.

Ma le novità non finiscono qui per gli appassionati di cinema. Sappiamo inoltre che “Crimes of the Future” dovrebbe essere presentato in anteprima a giugno. Ma di cosa tratta il film?

Nella pellicola, inquietante e futuristica, gli esseri umani si sono evoluti al punto che i loro corpi si adattano alle realtà e ai problemi che essi stessi abbiamo creato. La premessa porta quindi ad un interrogativo: come cambia la prospettiva dell’esistenza umana?

Guarda il trailer del uovo film di David Cronenberg

Ma queste anticipazioni lasciano troppi quesiti. Se vi sembra tutto troppo filosofico, date pure un’occhiata al trailer di “Crimes of the Future”.

Cronenberg si sta tuffando nella tana del coniglio delle grandi domande della vita, ma questo non ci sorprende. Come abbiamo visto in altre pellicole, come ad esempio “Videodrome”, sappiamo che il regista si sente molto affine a questo tipo di domande esistenziali. Con somma gioia vediamo che Cronemberg sta chiaramente tornando alle sue radici body horror con l’intento di farci rabbrividire. Quindi, ovviamente, sembra di intravedere un David Cronenberg al suo meglio.

Il trailer

Cast e Curiosità del nuovo film di David Cronenberg:

Piccola curiosità che rende ancora più interessante questa nuova rivelazione sul regista. Forse non lo sapevi ma… Cronenberg ha già diretto un film con questo nome.

Il progetto risale al 1970, ed è di fatto la sua seconda fatica in assoluto. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, i due progetti sono completamente slegati. Il nuovo “Crimes Of The Future” racconterà la storia del performance artist Saul Tenser (Viggo Mortensen) e della sua partner Caprice (Léa Seydoux) alle prese con una nuova esibizione. Questa performance consiste nell’esposizione degli organi dello stesso Tenser mentre subiscono un processo di metamorfosi. Un perfetto body horror le cui premesse sono grottesche e spaventose al punto giusto. Nel futuro in cui è ambientato il film la modifica del proprio corpo è diventata la norma, ma l’audacia del progetto attira le attenzioni delle autorità – in particolare dell’investigatrice Timlin (Kristen Stewart).

Il film uscirà a giugno; per il momento non abbiamo una data più precisa.

Maria Paola Pizzonia

14/04/2022

