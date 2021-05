Senza Rimorso (2021)

Senza Rimorso: un action classico e prevedibile



Ormai Stefano Sollima sembra averci preso gusto ormai con le grandi produzioni americane d'azione. Dopo aver girato il sequel di quel "Sicario" diretto da Denis Villeneuve, "Soldado", eccolo stavolta cimentarsi con l'adattamento del romanzo di Tom Clancy "Senza Rimorso" firmato Amazon Studios e distribuito appunto da Prime Video.

Ma come succede spesso purtroppo, le aspettative generate da un elettrizzante trailer, montato in maniera superba, non sono assolutamente all'altezza del prodotto finale. In tutto questo il regista romano ne esce tuttavia indenne, facendo lo stretto necessario per mantenere una buona reputazione ad Hollywood ed offrendo una regia nel complesso semplice e lineare, puntando molto sulle spettacolari sequenze d'azione davvero ben realizzate.

Un Michael B. Jordan che non convince

Se da un lato Sollima porta a casa una sufficienza piena, se non altro almeno per aver dimostrato di saper tenere testa ai colleghi americani nel genere action, non possiamo che notare ancora una volta come l'interpretazione di Jordan si limiti puramente ad un fattore estetico/visivo.

E' evidente che la fisicità di Jordan sia di grande impatto, come già avevamo potuto constatare in "Creed", ma il giovane attore non convince affatto dal punto di vista recitativo con una prova incolore che non riesce a lasciare il segno. Del resto lo stesso film è incapace di prendere una direzione precisa senza mai davvero decollare, nonostante sia supportato da un cast rilevante con nomi importanti come Jamie Bell e Guy Pearce.

In definitiva "Senza Rimorso" rimane un action vecchio stampo molto prevedibile ed altrettanto godibile, ricco di clichè del genere e sequenze mozzafiato, con la consacrazione di Sollima ad orgoglio italiano in terra hollywoodiana. Jordan dal canto suo dovrà dimostrare alla prossima occasione quello che vale realmente.

Luca Francesconi