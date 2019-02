Riviera International Film Festival: ecco i protagonisti delle Masterclass

Tante le novità del Riviera International Film Festival che quest’anno si svolgerà a Sestri Levante e in altre località del Levante ligure, dal 7 al 12 maggio con un giorno in più di programmazione. Stefano Biglia, storico disegnatore di Tex, collaborerà alla creazione dell’immagine della kermesse, che anche in questa edizione porta in scena il meglio del cinema under 35, ancora non distribuito nelle sale italiane.

Il Riviera International Film Festival accende i motori

Si iniziano a scaldare i motori per questa nuova edizione del Riviera International Film Festival che lo scorso anno ha avuto un gran successo, con oltre 3000 biglietti venduti e diverse migliaia di persone presenti per assistere ai vari eventi.

Quest’anno personalità e professionisti del mondo del cinema nazionale e internazionale sveleranno i segreti del mestiere in masterclass di altissimo livello, anche cercando di coinvolgere università e istituti scolastici.

Il Riviera International Film Festival è un festival di cinema indipendente internazionale, dedicato ai registi under 35, giunto alla terza edizione. Nato nel 2017 con l’intento di dare spazio alla formazione sulle tecniche cinematografica e ai giovani registi, il RIFF affianca alle proiezioni di film e documentari, conferenze, panel, incontri, masterclass e laboratori di livello mondiale.

Tra i partecipanti delle precedenti edizioni ricordiamo: Matthew Modine, Alessandra Mastronardi, Violante Placido, Valentina Lodovini, Marton Csokas, Ed Solomon, Gianni Quaranta, Cote de Pablo, Erri De Luca, David Franzoni, Gaia Trussardi, John Campisi ,Paola Jacobbi e il Premio Nobel Nigel Tapper.

Riviera Film Festival: ecco i grandi protagonisti della terza edizione

Il produttore J. Miles Dale (Premio Oscar nel 2018 per “La forma dell’acqua“, oltre che socio di produzione di Guillermo Del Toro), lo sceneggiatore Scott Z. Burns e Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky, con Nicola Lusuardi e Stefano Bises racconteranno i segreti del mondo del cinema e delle serie TV.

Da Miles Dale verranno approfonditi gli aspetti creativi, dalla costruzione del copione alla proiezione. Nils Hartmann racconterà come vengono selezionate e sviluppate le produzioni originali della pay tv, mentre lo sceneggiatore Stefano Bises approfondirà il percorso di scrittura che ha reso la serie “Gomorra” un successo a livello mondiale. Scott Z. Burns, sceneggiatore di pellicole del calibro di “The Bourne Ultimatum”, “Effetti Collaterali”, “Contagion” e “Il Mistero di Donald C.” metterà a fuoco il percorso per una sceneggiatura fondata su fatti realmente accaduti. Il lavoro di story editing sarà invece approfondito da Nicola Lusuardi.

Il Riviera International Film Festival, come per l’edizione passata, ha lanciato il bando, aperto fino al 25 marzo, per la formazione della Student Jury, che sarà composta da cinque studenti che, saranno ospitati a Sestri Levante per tutta la durata della kermesse e avranno il compito di selezionare il documentario a cui attribuire lo Student Award.

I biglietti delle masterclass saranno disponibili a breve su www.rivierafilm.org

21/02/2019