La vera storia di Giwar Hajabi

Tratto da una storia vera, "Rheingold" si sposta dall'Iraq a Parigi, da Bonn a Londra fino alla Siria, raccontando una storia di vita, quella di Giwar Hajabi, in arte Xatar. Dall'infanzia difficile, al travagliato percorso della propria famiglia per sfuggire alle persecuzioni, agli attentati e alle torture. Ex detenuto, rapper, imprenditore: la strada percorsa da Giwar Hajabi per arrivare dove è arrivato l'ha visto impegnarsi nella musica, per poi rifiutarla, passando dalla passione per il rap allo spaccio di droga, fino alla rapina che cambierà la sua vita, tra vendette, amori giovanili e sogni infranti.

Un insieme di situazioni diverse, suggestioni, minacce, fughe e legami che ritornano. Un rimando all'appartenenza alla propria famiglia, a quelle persone che non ti abbandoneranno mai. "Rheingold" ha un ritmo vivace e dinamico, è ricco di eventi che cambiano il corso della storia, tra momenti di suspence e sorpresa. Un racconto movimentato, avvincente e carico di energia, ma che porta comunque sempre con sé i segni di una tragedia. Quello stesso dramma che il protagonista sente vicino lo porta a una convinzione: il suo destino è già scritto e non vale la pena di lottare per cambiarlo. Ma quel destino già segnato in cui crede Hajabi è lo stesso che lo riavvicinerà a ciò che realmente può farlo rinascere.

La musica protagonista principale di "Rheingold"

Il regista Akin, attraverso i fatti realmente accaduti che racconta, realizza un film dove il tema principale concerne quello della criminalità organizzata, spesso legato all'universo imprenditoriale, sottolineando come solo ciò che appassiona realmente può trascinare davvero una persona ovunque e renderla felice. "Rheingold" è un film sulla casualità della vita, su quei momenti che la cambiano per sempre, ribaltando sogni e desideri, stravolgendo convinzioni e certezze. Con una regia talvolta frenetica talvolta leggera e dilatata, in linea con il corso degli eventi, ogni avvenimento viene travolto e accompagnata dalla musica.

Ed è proprio la musica la vera protagonista del film, che passa dall'opera al rap all'R&B. Una fotografia tanto colorata e nitida come lo è l'intera storia e che rappresenta diversi continenti e diversi momenti della vita del protagonista, fa da sfondo a un film che si muove tra le strade di Parigi, Londra, Baghdad e Bonn fino alle anguste e terribili celle dove in qualche modo la pellicola inizia e finisce, con una struttura circolare. Delle ottime interpretazioni aumentano la buona riuscita del film, capace di intrattenere e suscitare delle riflessioni sull'animo umano, sempre indissolubilmente legato alla consapevolezza di sé, e alla convinzione di poter sempre cambiare il corso della propria esistenza.

Giorgia Terranova