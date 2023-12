In streaming dall’8 dicembre, “Un Natale stupefacente” è un brioso mix di farsa e azione co-scritto e diretto da Arthur Sanigou, che si candida per essere uno dei migliori film di queste festività.

Un Natale stupefacente – tutte le informazioni

Trama

Alla vigilia di Natale, Greg preferisce intraprendere una missione di infiltrazione piuttosto che trascorrere del tempo con la sua famiglia. Per dargli una lezione, Babbo Natale decide di mandarlo in un noto film natalizio, con la missione di salvare la famiglia piena di debiti dell’eroe, Richard Silestone. Tuttavia, un problema tecnico nell’incantesimo manda Richard, al posto di Greg, proprio nel bel mezzo di una missione in una pericolosa rete di traffico di droga.

Crediti

Tit. orig. : Un stupéfiant Noël

Cast : Eric Judor, Matthias Quiviger alias Ragnar le Breton, Lison Daniel, Jonas Dinal, Etienne Guillou-Kervern, Laura Felpin, Philippe Lacheau, Alex Lutz, Nicky Marbot, Jean-Yves Tual, Anthony Audoux, Alexis Baginama, Hafid F. Benamar, Nassima Benchicou, Constance Chaperon, Paul Deby, Tom Dingler, Kim Higelin, Elise Hobbe, Catherine Hosmalin, Boubacar Kabo, Théodore Le Blanc, Marie Charlotte Leclaire, Guy Lecluyse, Alice Moitié, Monsieur Poulpe, Cédric Salaun, Bruno Sanches, Emie Vannier, François Vincentelli

Data di uscita: venerdi 8 dicembre 2023

Recensione

Non è evidentemente troppo inedito un film che parli di inversione di connotati fra persone – senza scomodare il mitico “Face/Off”, col celebre rovesciamento di identità fra John Travolta e Nicolas Cage, pensiamo al ben più recente “Family Switch” nel quale dei genitori scambiano i loro corpi con quelli dei figli teenager.

Tuttavia “Un Natale stupefacente” riesce a fare qualcosa di semi-miracoloso: raccontare una storia originale e interessante, cambiando fattezze a persone e luoghi fra il mondo reale e l’universo cinematografico fino a dare nuova vita a un’idea ormai spossata, e compiacendosi terribilmente nel farlo. I due mondi sono distinti l’uno dall’altro per tono, colori e dialoghi, il che crea un contrasto sinceramente divertente.

A metà strada fra il poliziesco e la farsa, fondendo perfettamente gag burlesque, spumeggianti sequenze d’azione e battute destinate a diventare cult “Un Natale stupefacente” è la promessa di un’avventura demenziale e caracollata di un padre assente che si ritrova, per uno scherzo del destino, nel corpo del personaggio immaginario preferito di sua figlia. Il cast corale – Eric Judor, Matthias Quiviger meglio noto come Ragnar Le Breton, Alex Lutz, Laura Felpin e Kim Higelin – è di un’energia contagiosa, ideale per trasmettere lo spirito gradevolmente folle del film, mentre una sceneggiatura brillante e precisa impedisce che ci si possa annoiare un secondo.

L’esilarante e sfrontata “Un Natale stupefacente” , ben lungi dal rappresentare un’epigone delle più note commedie action americane, è al contrario in grado di distinguersi perfettamente nel coacervo smisurato delle pellicole a sfondo natalizio.

Giudizio conclusivo

“Un Natale stupefacente” è un film divertente ed esplosivo, diretto e recitato al meglio, che non ha nulla da invidiare alle più blasonate commedie americane e che può costituire un ottimo modo per festeggiare le festività in famiglia davanti al televisore.

Note di regia

Con Un Natale stupefacente volevo realizzare un film più universale e parodico. Volevo che ci fosse la vita vera, le cose sincere. E poi, ero davvero solo al comando. C’era un lato più impressionante, ma allo stesso tempo c’era il piacere di dirsi: sono io che decido tutto, il che è piuttosto piacevole. Questi sono stati i primi film che hanno avuto un impatto su di me. Le commedie natalizie fanno bene in un momento in cui ne abbiamo bisogno. Ho già realizzato una parodia del film di Natale su Instagram. Queste sono le commedie che adoro. Adoro quanto Will Ferrell si spinga oltre con le sue commedie. Possiamo riconoscere molto chiaramente nel film l’influenza dei Kings of Skating o dei fratelli Farrelly. A volte la gente pensa che sia troppo americano, ma io voglio mantenere quel tocco, pur rendendo il film accessibile. I personaggi sono sempre sinceri, sono sempre ancorati alla realtà, ma l’azione va comunque molto lontano. È fondamentale avere al mio fianco i miei amici di sempre. Sono le persone con cui ho iniziato lo spettacolo Catherine et Liliane . Anche la nostra costumista Amandine Cross e la nostra truccatrice Marie-Laure Thanneur hanno partecipato al film. È la nostra unità, in ogni progetto, cerchiamo di stare tutti insieme

Trailer