Recensione “The last kingdom: sette re devono morire”: il film Netflix tratto dalla serie TV

The last kingdom: sette re devono morire – tutte le informazioni

Trama

Sul finire del IX secolo, dopo la morte di re Edoardo, invasori ed eredi rivali si danno battaglia per la corona. Uhtred da Bebbanburg e i suoi compagni si trovano a lottare per formare un’Inghilterra unita.

Tutto inizia con Uhtred e i suoi uomini che, riusciti finalmente a prendere Bebbanburg, vivono un momento di entusiasmo e serenità: hanno un posto che possono considerare proprio. Finan è felice di dov’è, di stare invecchiando con i suoi amici e di avere una moglie. Per un certo periodo, nessuna guerra e nessuno stress tormenta i loro animi fino a quando inevitabilmente le cose cambiano.

Crediti

Titolo originale : The last kingdom: seven kings must die

: The last kingdom: seven kings must die Regia : Edward Bazalgette

: Edward Bazalgette Cast : Alexander Dreymons, Timothy Innes, Ingrid Garcia Jonsson, Rod Hallett, Elaine Cassidy, Harry Gilby, Mark Rowley, James Northcote

: Alexander Dreymons, Timothy Innes, Ingrid Garcia Jonsson, Rod Hallett, Elaine Cassidy, Harry Gilby, Mark Rowley, James Northcote Genere : Dramma – storico – avventuroso

: Dramma – storico – avventuroso Durata : 110 min.

: 110 min. Produzione : Gran Bretagna, 2023

: Gran Bretagna, 2023 Distribuzione: Netflix

Recensione

Il prodotto costola della serie TV, “The last kingdom” arriva su Netflix in un prodotto “cinematografico”, dal titolo “The last Kingdom: sette re devono morire”. Ecco la recensione del film approdato sulla piattaforma il 14 aprile.

Sostanzialmente, il film si presenta come un prodotto che si lega indissolubilmente a quanto abbiamo visto nelle 5 stagioni della serie TV. E difficilmente poteva essere diversamente per un qualcosa confezionata ad uso e consumo di un algoritmo come quello della piattaforma.

Con questo capitolo unico, della durata di 110 minuti, si porta a compimento l’impresa iniziata da re Alfred di unire i popoli della Britannia sotto un unico re e un unico credo: il cristianesimo. L’uomo predisposto a questo ardito compito è proprio Athelstan, quel figlio che è stato rinnegato per anni da re Edward e ora legittimo erede al trono, nonché protettore di Uthred stesso. Tuttavia, Athelstan rivela in pochi minuti di essere cambiato ed uccide a tradimento il fratello, invade la Northumbria e manda Uthred in esilio. Fa tutte queste “simpatiche” cose per amore di Ingilmundr, vichingo cresciuto come un sassone, e cerca di espiare la colpa di una relazione omosessuale con una grande opera di conversione: l’unione dell’intera Britannia sotto il credo cristiano.

Sul piano della messa in scena, con questo The last kingdom ci troviamo ne più e ne meno sul livello di un discreto prodotto di stampo “televisivo”, sia nell’impalcatura delle sue trame che nella confezione estetica di fotografia, scene, costumi ed una regia che non offre particolari guizzi.

Sul piano narrativo, il prodotto scorre mestamente gradevole, ma inevitabilmente riconducibile a chi ha già vissuto e apprezzato la saga televisiva.

Giudizio conclusivo

Possiamo, dunque, dire che chi ha seguito e apprezzato le cinque stagioni di The last kingdom troverà un probabile senso di compiutezza, forse ma riducendo tutto ad un polpettone di “cappa e spada”, più che un vero e proprio prodotto epico o approfondito sul lato psicologico dei suoi personaggi ed eventi.

Difficile, pertanto riuscire a consigliarlo a coloro che non hanno mai visto una puntata del serial televisivo, datosi che la struttura narrativa, il suo rapido susseguirsi e la miriade di personaggi, non riescono a sorreggersi come “corpus unico£, rischiando di tagliare fuori dal suo sviluppo lo spettatore estraneo alle origini del prodotto.

Nel complesso, citroviamo dunque dinnanzi ad un discreto – ma un po’ frettoloso – intrattenimento conclusivo se avete amato la saga, ma un polpettone storico drammatico evitabile se non si ha già un’affinità con la sua matrice seriale e, quindi con i suoi personaggi.

