“The Burial – Il caso O’Keefe” è un gustoso dramma giuridico dal cast sensazionale che racconta la storia vera di Willie E. Gary, figlio di un mezzadro divenuto avvocato multimilionario e famoso per una causa intentata contro un’impresa di pompe funebri.

Quando un accordo va a monte, il proprietario di un’impresa funebre Jeremiah O’Keefe si rivolge all’avvocato Willie E. Gary per salvare la sua azienda. L’improbabile coppia si unisce e denuncia la corruzione e l’ingiustizia razziale. Il film è vagamente ispirato alla storia vera dell’avvocato Willie E. Gary e della causa intentata dal suo cliente Jeremiah Joseph O’Keefe contro l’ impresa di pompe funebri Loewen , come documentato nell’omonimo articolo del New Yorker del 1999 di Jonathan Harr.

Tit. orig. : The Burial

: The Burial Regia : Maggie Betts

: Maggie Betts Sceneggiatura : Doug Wright, Maggie Betts, Jonathan Harr

: Jamie Foxx, Tommy Lee Jones, Jurnee Smollett-Bell, Alan Ruck. «continua Mamoudou Athie, Pamela Reed, Bill Camp, Amanda Warren, Dorian Missick, Lance E. Nichols, Keith Jefferson, Doug Spearman, Gralen Bryant Banks, David Maldonado, Billy Slaughter, Christopher Winchester, Erika Robel, Donna DuPlantier, David Alexander (II), Andrea Frankle, Sam Malone, Evan Brinkman, David Shae, Eric Mendenhall, George Ketsios, Kamille McCuin, Jason Bayle, Jesse Gavin, Jim Klock, Vince Pisani Genere : Drammatico

: Drammatico Durata : 126 minuti

: 126 minuti Produzione : Stati Uniti, 2023

: Stati Uniti, 2023 Casa di produzione : Amazon MGM Studios, Double Nickel Entertainment, Foxxhole Productions, Maven Screen Media, Bobby Shriver Productions

: Amazon MGM Studios, Double Nickel Entertainment, Foxxhole Productions, Maven Screen Media, Bobby Shriver Productions Distribuzione : Prime Video

: Prime Video Data di uscita: venerdi 13 ottobre 2023

“The Burial – Il caso O’Keefe” è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival l’11 settembre 2023 ed è stato distribuito da Amazon MGM Studios in versione limitata il 6 ottobre 2023, prima dello streaming tramite Prime Video il 13 ottobre 2023.

“The Burial” è proprio il film che si può guardare con tutta la famiglia. Un divertimento tipico da domenica pomeriggio, per capirci. E difatti la pellicola basata sulla storia vera del bizzarro avvocato Willie E. Gary, diretta da Maggie Betts e recitata magistralmente da un cast sensazionale, ha l’indiscutibile capacità di mostrarsi come un pezzo di cinema ben pensato, curato nel dettaglio e totalmente avvincente.

Ad accrescere l’interesse nonché l’attrattiva del film di Betts è la drammaturgia “vecchia scuola” di Jamie Foxx che interpreta lo stravagante legale: Foxx è spassoso, scalpita come un cavallo di razza, gigioneggia, i suoi toni sono molto vicini all’uomo che si è fatto da solo e che realizza il sogno americano trasformandosi in paladino della giustizia, lottando coi perdenti contro i ricchi potenti e vessatori.

Anche nel momento in cui il caso potrebbe sembrare un po’ troppo carico di informazioni per il pubblico, ecco che la regista sa stupendamente bilanciare la narrazione puntando i riflettori sul razzismo radicato nel Paese, sulle politiche aziendali e sulle brutture del capitalismo, dotando il suo lavoro in un certo senso anche di una valenza critico-sociale.

Maggie Betts riesce così a infondere nuova vita cinematografica ad un genere particolarmente amato, sfruttando il suo entusiasmo e mettendolo al servizio di una scrittura che nonostante risieda in una certa canonicità nel trattare gli argomenti non appare tuttavia mai banale, né in qualche modo attesa.

Oltre ad essere un eccellente dramma giuridico, “The Burial” lo si può definire uno splendido film d’epoca che inizia nel 1995: incapsula alla perfezione la musica più popolare del suo tempo, sa catturare con attenzione il modo in cui veniva ammirata la ricchezza, quindi contestualizza precisamente ogni singolo personaggio distinguendone caratteristiche morali e opacità di condotta.

“The Burial – Il caso O’Keefe” si può effettivamente considerarlo un lavoro ottimamente realizzato: una storia curiosa, una narrativa coinvolgente, una messinscena oculata e delle recitazioni superbe.

Il vero Willie Gary ha una personalità enorme, più grande della sua vita, e sapevo che Jamie aveva il talento, il carisma e la gamma per portare sullo schermo questo personaggio complesso e sfaccettato. Era perfetto per il ruolo, e ha portato molta più umanità e vulnerabilità al personaggio di quanto mi sarei mai aspettata, come regista, è stato molto eccitante lavorare con lui.

Jamie Foxx ha un talento quasi spaventoso, non potresti comunque dirigerlo, perché è una persona così follemente talentuosa, quasi spaventosamente talentuosa. In fondo lui è un improvvisatore. Farà letteralmente quello che sente in questo momento. Non gli piace provare. Ogni ripresa è diversa. Chiederà piccole cose, ma è lanciato e vola dal momento in cui chiami “azione.

Quando riempi la stanza con attori che amano davvero l’improvvisazione e sono naturalmente divertenti, accadono cose incredibili. Ma soprattutto con Jamie e Alan Ruck, le loro interpretazioni erano pazzesche

